Halbleiter Intel-Werk in Magdeburg soll zehn Milliarden Euro mehr kosten

Eine Computergrafik zeigt die in Magdeburg geplante Halbleiterfertigung des US-Konzerns Intel.

Berlin, München Der amerikanische Chiphersteller Intel rechnet für sein geplantes Werk in Magdeburg mit deutlich höheren Kosten. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, plant der US-Konzern inzwischen mit einer Investitionssumme von 27 Milliarden Euro. Das sind zehn Milliarden Euro mehr als zum Projektstart Anfang 2021.

Intel erhöht damit den Druck auf die Bundesregierung. Der Chipproduzent verhandelt seit Monaten mit dem Bundeswirtschaftsministerium über eine Ausweitung der Investitionshilfen für das Werk in Magdeburg. 6,8 Milliarden Euro waren bislang zugesagt, inzwischen fordere Intel rund zehn Milliarden Euro, heißt es in den Kreisen.

Die Forderung spaltet die Bundesregierung. Laut beteiligten Regierungsvertretern hätten Wirtschaftsministerium und Kanzleramt signalisiert, dass sie bereit seien, Intel höhere Subventionen zu zahlen. Das Bundesfinanzministerium hingegen beharre weiter darauf, die staatlichen Hilfen nicht zu erhöhen.

Der Fall Intel ist beispielhaft für die Debatte, wie Deutschland unabhängiger vom Ausland wird. Dabei geht es vor allem darum, wie stark die Politik mithilfe von Subventionen versuchen sollte, ausländische Konzerne dazu zu bringen, ihre Industriefabriken in Deutschland zu bauen.

Auch der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), plädiert für höhere Subventionen. „Wir haben die Chance, ein ganzes Ökosystem für Innovationen aufzubauen“, sagte er. Ökonomen jedoch fürchten, die in Ostdeutschland ohnehin knappen Arbeitskräfte würden abgesaugt. „Intel schadet dem Start-up- und Innovationsstandort“, sagte Reint Gropp, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.

Intel-Werk in Magdeburg: von 17 auf 27 Milliarden Euro

Es war bereits abzusehen, dass Intel mit den vor gut zwei Jahren kalkulierten Kosten von 17 Milliarden Euro für das Werk in Magdeburg nicht auskommen würde. Die Inflation trifft den Chiphersteller vergleichsweise stark, insbesondere Baustoffe sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden.

>> Lesen Sie hier: Intel hält knapp zehn Milliarden Euro Subventionen für notwendig

Gleichzeitig sei Intel aber auch selbst für die Kostensteigerungen verantwortlich, betonen Regierungskreise. Der US-Konzern wolle in Magdeburg zum Werksstart eine modernere Technologie als ursprünglich geplant einsetzen. Intel hat den Baubeginn in Sachsen-Anhalt vom ersten Halbjahr 2023 auf 2024 verschoben. Das Unternehmen rechnet derzeit damit, im Jahr 2027 oder 2028 mit der Fertigung beginnen zu können.

Ein Intel-Sprecher bestätigte dem Handelsblatt: Zu Produktionsbeginn wolle man in Magdeburg jene Technologie einsetzen, die zu diesem Zeitpunkt führend sei. Intel wird also vermutlich die nächste Generation von EUV-Anlagen des niederländischen Herstellers ASML verwenden. Die sogenannten High-NA-EUV-Maschinen werden mehrere Hundert Millionen Euro je Stück kosten und sollen von der Mitte des Jahrzehnts an verfügbar sein.

EUV steht für „extrem ultraviolettes Licht“, mit dem die Halbleiter belichtet werden. Einzig diese Technologie von ASML ermöglicht es, Chips der fortschrittlichsten Generation mit Strukturgrößen von unter fünf Nanometern zu produzieren. Diese werden für die neuesten Smartphones und Computer verwendet.

Der Bundesfinanzminister will Intel keine zusätzlichen Staatshilfen geben, der Bundeswirtschaftsminister ist da offener. (Foto: IMAGO/Emmanuele Contini) Christian Lindner (FDP, links), Robert Habeck (Grüne)

Zur konkreten Kostenkalkulation wollte sich der Intel-Sprecher nicht äußern. Es gebe Mehrkosten, und dafür müsse gemeinsam mit dem Staat eine Lösung gefunden werden, sagte er. Voraussichtlich Mitte Juni sollen erneut Gespräche auf höchster Ebene zwischen dem US-Konzern und Bundesregierung stattfinden.

In Kreisen der Verhandler aufseiten der Regierung ist ein gewisses Misstrauen gegenüber Intel zu vernehmen. Dass die 17 Milliarden Euro als Investitionssumme nicht mehr aktuell seien könnten, sei klar, hieß es von Beteiligten. Doch Intel gehe es sicher auch ein Stück weit darum, möglichst hohe Subventionen herauszuholen.

Zwei der „Megafab“ genannten Chipproduktionssysteme sollen in Magdeburg entstehen. Spekulationen, Intel wolle bereits weitere Megafabs aufbauen, wurden in Regierungskreisen dementiert.

Im Vergleich zu anderen Intel-Werken scheint die Kostensteigerung auf 27 Milliarden Euro zumindest nicht abwegig. Am US-Standort Ohio plant Intel ein Werk in der gleichen Größe. Bei der Grundsteinlegung im September des vergangenen Jahres nannte der Konzern Kosten in Höhe von 20 Milliarden Dollar.

Subventionen für Intel entzweien Habeck und Lindner

Bundeswirtschaftsministerium und Kanzleramt stehen Regierungskreisen zufolge auf dem Standpunkt, mehr Investitionen erlaubten auch mehr Subventionen. Zuvor hatte die Regierung schon deutlich gemacht, dass man eher zu einer Erhöhung der Staatshilfe bereit sei, wenn die Investitionssumme steige.

>> Lesen Sie hier: Chiphersteller aus Taiwan plant Milliardeninvestition in Dresden

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht das anders. Der Parteichef der Liberalen diskutiert mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon seit Wochen die Frage, für welche Projekte der Regierung wie viel Geld freigemacht werden sollte.

Die 6,8 Milliarden Euro für Intel, die schon unter der Regierung der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zugesagt worden waren, sind im Bundeshaushalt bereits hinterlegt. Sie stehen nicht zur Debatte.

„Das Projekt insgesamt macht Fortschritte.“ (Foto: Bloomberg) Intel-Chef Pat Gelsinger

Lindner will die Schuldenbremse einhalten und hält Subventionen für ökonomisch ineffizient. Das Wirtschaftsministerium hält dagegen und ist der Ansicht, dass nur mit eigener staatlicher Unterstützung auf die groß angelegten Subventionsprogramme für Halbleiterhersteller in den USA und China regiert werden könne.

In Habecks Haus ärgert man sich über Lindner, wie aus dem Ministerium zu hören ist. Der Finanzminister stelle sich als Politiker mit großer Wirtschaftsexpertise dar. Wenn es aber darauf ankomme, der Wirtschaft zu helfen, blockiere er immer wieder.

Auch Unionsfraktionsvize Jens Spahn fordert Lindner auf, seine Prioritäten zu überdenken. „Die Bundesregierung muss auf Intel zugehen und sicherstellen, dass das Projekt umgesetzt wird“, sagte Spahn. Deutschland müsse „unabhängiger von asiatischen Herstellern werden“.

>> Lesen Sie hier: Bund macht Weg frei für Rekordinvestition von Infineon

Mikrochips gelten als strategisch wichtiges Gut. Während der Coronapandemie waren die Lieferketten aus Asien gebrochen, was zu monatelangen Engpässen bei Elektronikartikeln und Autos geführt hatte.

Intel geht es um Subventionen und Energiehilfen

Im Wirtschaftsministerium versuche man nun, die Kostenlücke für Intel auf andere Weise zu verkleinern, hieß es in Regierungskreisen. Derzeit führe man etwa Gespräche mit Energieversorgern. Durch einen günstigeren Bezug von Strom könnte die Ansiedlung in Magdeburg für Intel attraktiver werden. Der Intel-Sprecher bestätigte, es gehe indes nicht nur um Subventionen, sondern auch um Energiepreise.

Auch der von Habeck vorgeschlagene Industriestrompreis, den Lindner ebenfalls blockiert, könnte Intels Entscheidung beeinflussen. Darüber hinaus geht es in den aktuellen Gesprächen darum, die Versorgung mit Wasser für den US-Konzern möglichst kostengünstig zu gestalten.

Dass Habecks Mitarbeitende trotzdem zu höheren Subventionen bereit seien, hält der neue Vorsitzende des unabhängigen Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums, Eckhard Janeba, für falsch. Die Strompreise seien zuletzt wieder deutlich gefallen. „Sie können bei einem zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien zum geplanten Beginn der Chipproduktion im Jahr 2027 weiter sinken“, sagte der Mannheimer Ökonom dem Handelsblatt.

Ohnehin scheint das Werk in Magdeburg für Intel nicht grundlegend zur Debatte zu stehen. Konzernchef Pat Gelsinger hat mehrfach betont, an Magdeburg festhalten zu wollen. Auch in Regierungskreisen ist die Sorge zumindest nicht akut, Intel könne sich doch noch komplett gegen die Ansiedlung entscheiden.

Doch die Verhandlungen laufen auch deshalb schleppend, weil Intel wirtschaftlich schwer unter Druck steht. Im jüngsten Quartal ist das Geschäft des Unternehmens eingebrochen: Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,8 Milliarden Dollar.

>> Lesen Sie hier: Schlechte Umweltbilanz wird für die Chipindustrie zum Problem

Die Zeit, als Chips weltweit knapp waren und Käufer von Autos und Waschmaschinen Monate auf die Auslieferung warten mussten, ist vorüber. Intel betreibt bereits Werke in Israel und Irland, die nicht mehr voll ausgelastet sind. Deshalb hatte CEO Gelsinger seinen Aktionären versprochen, geplante Investitionen zu strecken. Er hat es also mit dem Baustart in Magdeburg nicht eilig und kann gelassen verhandeln.

Mehr: So extrem profitieren Chiphersteller vom KI-Boom