Handel mit China Siemens beendet das Geschäft zu chinesischer Rüstungsfirma

Transemic hat mit Siemens-Technologie Chinas Militär aufgerüstet. Die Verbindung kappen die Münchener nun – allerdings erst auf Druck aus den USA.

Siemens selbst wolle von einem Weiterkauf seiner Software an chinesische Militär-Universitäten nichts gewusst haben. (Foto: dpa) Siemens-Zentrale in München

Berlin Der Technologiekonzern Siemens hat seine umstrittene Kooperation mit dem chinesischen Rüstungsunternehmen Transemic beendet. Alle Transaktionen mit dieser Firma seien blockiert, sagte ein Siemens-Sprecher dem Handelsblatt.

Die US-Behörden hatten Transemic am 12. Juni auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Transemic habe „nachweislich Verbindungen zu bedenklichen Aktivitäten, einschließlich der Entwicklung von Hyperschallwaffen, der Konstruktion und Herstellung von Luft-zu-Luft-Raketen“, erklärte das US-Handelsministerium den Schritt.

Wie das Handelsblatt im April berichtete, hatten das chinesische Unternehmen Transemic und andere Geschäftspartner von Siemens in China in den vergangenen Jahren Simulationssoftware des deutschen Industriekonzerns an dem chinesischen Militär nahestehende Forschungseinrichtungen weiterverkauft.

Die Forschungsinstitute, auch „Sieben Söhne der Landesverteidigung“ („Seven Sons of Defense“) genannt, sind zentral für die Aufrüstung des Landes. Die weiterverkaufte Siemens-Software kann unter anderem für die Optimierung von Militärfahrzeugen und Flugzeugen benutzt werden.