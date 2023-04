Handelsblatt GovTech-Gipfel „Den Scheißdreck macht der Computer“: Justizminister Buschmann preist die Vorteile der Digitalisierung

Der FDP-Politiker betont beim GovTech-Gipfel des Handelsblatts die Vorteile der Digitalisierung. Und er skizziert, was im Justizwesen zu erwarten ist.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) dringt auf eine rasche Digitalisierung von Behörden und Unternehmen. (Foto: Dietmar Gust, Euroforum) Handelsblatt GovTech-Gipfel

Berlin Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat an Führungskräfte appelliert, sich stärker für die Digitalisierung einzusetzen und dabei die Vorteile für die Beschäftigten in den Vordergrund zu rücken. Es bringe nichts, „mit heruntergelassenen Mundwinkeln“ von der Digitalisierung als reinem „Modetrend“ zu sprechen, sagte Buschmann auf dem GovTech-Gipfel des Handelsblatts am Dienstag in Berlin.

In Wahrheit gehe es darum, durch Digitalisierung das Leben der Leute besser zu machen, erklärte der 45-Jährige. Niemand solle angesichts eines weltweiten Kampfs um Talente bei einem gleichzeitigen Schrumpfen der Belegschaften im Burnout landen. Denn die Aufgaben würden nicht weniger, sagte der Minister. Daher komme man nicht umhin, so Buschmann wörtlich, „sich von Scheißdreck zu trennen“.

Das Wort habe er von seinem Parteikollegen, Digitalminister Volker Wissing. Der komme aus Rheinland-Pfalz, wo man Aufgaben als „Scheißdreck“ bezeichne, die für das menschliche Gehirn eigentlich viel zu schade seien.