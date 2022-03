Handelsblatt Research Institute Schlechte Konjunkturdaten: Auf die Krise folgt die Krise

Berlin Die deutsche Wirtschaft ist gut in das Jahr 2022 gestartet. Die Lieferkettenprobleme schienen sich allmählich aufzulösen, die Industrieproduktion zog im Januar an, Auftragseingänge und offene Stellen erreichten ein Rekordniveau. Außerdem schwächte das Statistische Bundesamt den prognostizierten Einbruch der Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2021 in einer ersten Revision deutlich ab. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie schienen endlich überwunden, alle Signale standen auf Aufschwung. Bis zum 24. Februar.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine verschob die gesamtwirtschaftlichen Koordinaten. Zwar mag der Anteil Russlands und der Ukraine mit zwei bis drei Prozent bei Ex- und Importen am deutschen Außenhandel überschaubar sein. Gleichwohl ist die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland sehr groß. Deshalb führten die harten Sanktionen des Westens gegen Russland zu einer Energiepreisexplosion, vergleichbar mit der der Ölpreiskrise von 1973.

Statt Klimaschutz und Corona beherrschen nun Krieg und Energieknappheit die Schlagzeilen – und damit das staatliche Handeln. Sorgen vor „Stagflation“ machen sich breit.

>> Lesen Sie hier: Ifo: Unternehmen wollen Baupreise wegen Engpässen auf breiter Front anheben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Konjunkturprognosen basieren auf der Analyse von Daten der Vergangenheit und den daraus abgeleiteten Aussagen für die Zukunft. Nur, für einen Krieg in Europa und für einen harten Energiepreisschock gibt es faktisch keine vergangenheitsbezogenen Daten, wodurch sämtliche Prognosen mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind. „Von Nassim Taleb stammt die Metapher vom ‚Schwarzen Schwan‘ für die unvorhersagbaren Folgen völlig unerwarteter Ereignisse – der Krieg in Europa ist ein Schwarzer Schwan“, betonte Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI), anlässlich der HRI-Prognose. „Bewährte Vergangenheits-Zukunfts-Symmetrien und Verhaltensmuster gelten nicht mehr. Es gibt daher kein Modell, das die möglichen Folgen einer Eskalation der aktuellen Situation annäherungsweise abbilden kann.“

Aus dem gleichen Grund divergierten auch nach dem Ausbruch der Pandemie die verschiedenen Konjunkturprognosen extrem stark – und die meisten Vorhersagen erwiesen sich im Nachhinein als falsch. Manche Risiken wurden überschätzt, andere, wie die dauerhaften Folgen für die globalen Lieferketten, unterschätzt. Insgesamt war im Frühjahr 2020 der Konjunktur-Pessimismus deutlich zu groß. Trotz vieler Unwägbarkeiten erwies sich die deutsche Industrie stets als sehr flexibel. Den Unternehmen gelang es, Lieferketten und Absatzmärkte an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, sodass Störungen meist nur von vorübergehender Dauer waren.

Auch die Kriegskrise wird die Wirtschaft bewältigen

Das HRI geht zwar nicht von einem schnellen Ende des Russlandkonflikts und der damit verbundenen Sanktionen aus. Gleichwohl erwarten wir, dass die deutsche Wirtschaft auch diese Krise bewältigen wird, auch wenn manch Anpassungsschmerz nicht ausbleiben dürfte. Denkbar ist, dass es bei der Gasversorgung im kommenden Herbst und Winter zu Priorisierungen kommt, sodass die Produktion einzelner Unternehmen oder Branchen unterbrochen werden muss.

Gleichwohl dürften die gesamtwirtschaftlichen Folgen weit geringer ausfallen als jene, die durch die Coronapandemie verursacht wurden. Unsere Konjunkturerwartungen für das laufende Jahr nehmen wir zwar merklich zurück, von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung wie im ersten Coronajahr 2020 gehen wir jedoch nicht aus.

Die deutsche Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr um 2,7 Prozent und 2023 um zwei Prozent wachsen. Das Vor-Corona-Niveau wird dieses Jahr knapp erreicht werden. Anschließend wächst die deutsche Wirtschaft entsprechend ihrem Trend um rund 0,3 Prozent pro Quartal. Den von manch anderem Institut bis vor Kurzem noch erwarteten Sommerboom wird es nicht geben. „Somit fehlen der deutschen Volkswirtschaft wohl auf Dauer drei Jahre Wirtschaftswachstum“, sagte HRI-Präsident Rürup.

Damit werde das Bruttoinlandsprodukt auf Dauer nominal rund 300 Milliarden Euro niedriger sein, als es ohne die Pandemie gewesen wäre. Hinzu kämen die Verluste infolge des Ukrainekriegs und der Sanktionen gegen Russland, betonte Rürup. „Deutschland ist heute gemessen an den Erwartungen von 2019 deutlich ärmer.“

Der private Konsum wird wieder zunehmen

Für das bevorstehende Frühjahr und den Sommer erwarten wir einen Anstieg des privaten Konsums, da nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen in Kürze entfallen sollen. Viele Verbraucher verfügen über hohe Ersparnisse, die sie während der Einschränkungen durch die Pandemie angesammelt haben. Gedämpft wird diese Expansion des privaten Konsums durch die kräftig gestiegenen Energiepreise, die die reale Kaufkraft der Verbraucher merklich schmälern.

>> Lesen Sie hier: „Heftiger Gegenwind“: Institut für Weltwirtschaft halbiert Wachstumsprognose

Womöglich wird ein Teil der aufgestauten Ersparnisse zur Begleichung der hohen Energierechnungen genutzt und steht somit nicht für andere Konsumzwecke zur Verfügung. Unter dem Strich dürften die Inländer real also weniger konsumieren als zunächst angenommen. Allerdings dürfte der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine den inländischen Verbrauch spürbar steigern, insbesondere wenn der Krieg länger andauern sollte und die Flüchtlinge länger in Deutschland verweilen müssen. Insgesamt dürfte daher der private Konsum dieses Jahr real um 3,5 Prozent wachsen und 2023 sein Wachstumstempo auf 1,5 Prozent verlangsamen. Deshalb wird der private Konsum auch 2023 das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreichen.

Ganz anders der Staatskonsum: Im Zuge der Pandemie gab die öffentliche Hand sehr viel Geld für Infektionsschutz und zur Stabilisierung der Konjunktur aus. Anstatt der sonst üblichen jährlichen Zuwächse von rund ein bis 1,5 Prozent wuchs der Staatskonsum 2019, 2020 und 2021 jeweils um mehr als drei Prozent. Im laufenden Jahr expandiert der Staatskonsum weiter, obwohl die Coronamaßnahmen merklich zurückgefahren werden. Dieser Rückgang wird jedoch durch höhere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wettgemacht. Zum einen weitetet der Staat seine Transfers erheblich aus, um zumindest Bedürftige für die hohen Energiekosten zu kompensieren. Zum anderen fallen hohe Staatsausgaben zur Betreuung der Flüchtlinge an.

Für Investoren ist Unsicherheit Gift. Im Falle externer gesamtwirtschaftlicher Schocks ist Abwarten für viele Unternehmen das Gebot der Stunde, einige Investitionsvorhaben werden also zurückgestellt. Gleichzeitig zeigt der Energiepreisschock jedoch, dass es zur angestrebten Dekarbonisierung keine Alternative gibt – und daher umfassend investiert werden muss. Die Bruttoanlageinvestitionen dürften deshalb dieses und nächstes Jahr moderat zulegen. Angesichts des kräftigen Einbruchs im Jahr 2020 wird das Vorkrisenniveau weiterhin nicht erreicht.

Die Bauwirtschaft hat hingegen ihre Schwächephase überwunden und wird 2022 wieder ordentlich wachsen. Neben dem Fachkräftemangel dämpfen hier die drastisch steigenden Materialpreise eine noch stärkere Expansion. Die Nachfrage nach privaten und staatlichen Bauleistungen bleibt weiter sehr hoch, nicht zuletzt, weil große Teile der Infrastruktur und des Gebäudebestands sanierungsbedürftig sind.

Die Bundesregierung hat hohe staatliche Investitionen in Rüstung, Energieinfrastruktur und Klimaschutz angekündigt. Dabei gilt es freilich zu berücksichtigen, dass der Anteil des Staates an den gesamten Investitionen mit knapp zwölf Prozent vergleichsweise gering ist. Zudem werden sich die angekündigten sehr hohen Beträge auf mehrere Jahre verteilen, sodass die gesamtwirtschaftlichen Effekte überschaubar bleiben dürften.

Perspektivisch werden die Warenströme nur umgeleitet

Welthandel, Weltkonjunktur und damit der deutsche Außenhandel werden in naher Zukunft vor allem von zwei globalen Ereignissen beeinflusst. Der Ukrainekrieg und die Sanktionen gegen Russland bremsen die globalen Warenströme zwar kurzfristig aus; perspektivisch werden diese jedoch vor allem umgeleitet. Russland wird dauerhaft isoliert bleiben. Zudem ist ungewiss, ob China seine Null-Covid-Strategie durchhält und es deshalb im weiteren Jahresverlauf immer wieder zu Hafenschließungen und lokalen Lockdowns in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt kommen wird.

Dies würde die globalen Lieferketten weiter unter Stress halten und immer wieder temporäre Produktionsausfälle auch in Deutschland verursachen. Ex- und Importe werden daher weiterwachsen, allerdings langsamer als im Vorjahr. Der Außenhandel wird mit 0,1 und 0,3 Prozentpunkten in diesem und im kommenden Jahr nur wenig zum Wirtschaftswachstum beisteuern.

Die Verteuerung von Energie wird über höhere Herstellungs- und Transportkosten auf fast alle Produkte durchschlagen. Denkbar ist, dass die hohen Öl- und Kohlepreise die Weltproduktion von fossilen Energieträgern stimulieren oder dass die Bundesregierung mit administrativen Regeln dem Preisschub gegensteuern wird. Gleichwohl dürfte die Teuerung im Jahresmittel 5,5 Prozent betragen, ein Wert, der letztmalig 1981 im Zuge des Ersten Golfkriegs überschritten wurde.

Im Jahr 2023 legt das Preisniveau weiter zu, da moderate Zweitrundeneffekte über höhere Lohnabschlüsse wahrscheinlich sind und es zudem eine Weile dauert, bis sich höhere Rohstoffpreise über die Lieferketten in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Daher rechnen wir für 2023 mit 3,7 Prozent Inflation. Die von der EZB für die gesamte Eurozone prognostizierte Teuerung von 2,1 Prozent im Jahr 2023 ist wohl deutlich zu niedrig bemessen – und offenbar eher von Hoffnung denn von Fakten geprägt.

Stabiler Arbeitsmarkt

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in der Pandemie gut gehalten, was auch auf großzügige Kurzarbeitsregeln zurückzuführen ist. Im Februar 2022 war die Arbeitslosigkeit nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau. Die Anzahl der offenen Stellen erreichte bereits im Schlussquartal 2021 ein Allzeithoch. Große Teile der deutschen Wirtschaft leiden unter Fachkräftemangel, der sich demografiebedingt in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Wohl auch deshalb verzichteten viele Unternehmen in der Coronakrise darauf, angestammtes und qualifiziertes Personal zu entlassen.

Im Durchschnitt dieses Jahres wird die Arbeitslosigkeit mit 2,18 Millionen im wiedervereinigten Deutschland ein Rekordtief erreichen und 2023 weiter merklich zurückgehen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 werden weniger als zwei Millionen Menschen arbeitslos gemeldet sein. Mit 45,6 Millionen Erwerbstätigen wird dann die Beschäftigung ihren Höchststand erreichen, ehe sie ab Mitte dieses Jahrzehnts zunächst schleichend sinken wird, weil sich die Babyboomer-Jahrgänge sukzessive in den Ruhestand verabschieden und durch deutlich schwächer besetzte Kohorten in Werkshallen und Büros ersetzt werden müssen.

„Da sich diese Entwicklung fortsetzen wird, werden ab den 2030er-Jahren Zuwächse der gesamtwirtschaftlichen Leistung keine Selbstverständlichkeit mehr sein“, mahnt HRI-Präsident Rürup. „Selbst ohne neue gesamtwirtschaftliche Schocks.“

Mehr: Der Post-Corona-Boom fällt aus: So wird sich die deutsche Wirtschaft entwickeln