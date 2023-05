Handelspolitik Habeck will China-Geschäfte deutscher Unternehmen kontrollieren

Der Bundeswirtschaftsminister fürchtet den Abfluss sensiblen Wissens nach China – und will daher Auslandsinvestitionen überwachen. Aus der Wirtschaft dürfte viel Widerstand kommen.

Habeck ist bekannt für seine kritische Haltung zu China. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

Berlin, Brüssel, Washington Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die China-Geschäfte deutscher Unternehmen strenger überwachen. Der Grünen-Politiker sprach sich am Mittwoch überraschend dafür aus, eine staatliche Kontrolle bestimmter Auslandsinvestitionen einzuführen. Die US-Regierung arbeitet bereits an einem solchen „Outbound Investment Screening“. Habeck sprach bei einer Konferenz der Außenhandelskammern davon, dass es in Europa bisher kein Outbound Screening gebe, und schloss an: „Ich glaube, das sollten wir tun.“

Der Vizekanzler erklärte, mit dem neuen Instrument müsse überprüft werden, ob Wissen eines Unternehmens „abfließt“ und es „die Technik“ dann „nur noch in China entwickeln lässt“. Chinaexperten weisen schon länger auf die Gefahr hin, dass europäisches Knowhow zur Stärkung der chinesischen Rüstungsindustrie beiträgt. Insbesondere im Hightech-Sektor treibt Chinas Staatsführung die Verschmelzung von Militär und Wirtschaft voran.