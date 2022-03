Handelspolitik TTIP-Neuauflage: Lindner fordert neues Freihandelsabkommen mit den USA

Finanzminister Christian Lindner will die deutsche Abhängigkeit von China reduzieren. Ökonomen sind von dem Vorschlag begeistert. Die Koalitionspartner sind skeptisch.

Eine neue Version des TTIP-Abkommens könnte den Westen wirtschaftlich zusammenschweißen, glauben Ökonomen. (Foto: obs/BMW Group/Tom Kirkpatrick) BMWs vor dem Export

Berlin, Brüssel Am kommenden Donnerstag reist US-Präsident Joe Biden zum EU-Gipfel nach Brüssel. Die USA und die EU sind seit Ausbruch des Ukraine-Krieges so eng zusammengerückt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Zerwürfnis der Trump-Ära scheint überwunden zu sein.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will diese Gelegenheit nutzen und die Partnerschaft weiter vertiefen – und wagt den ganz großen Aufschlag: „Wir sollten die Verhandlungen zu einem transatlantischen Freihandelsabkommen wieder aufnehmen. Gerade jetzt in der Krise zeigt sich, wie wichtig der freie Handel mit Partnern in der Welt ist, die unsere Werte teilen“, sagte Lindner dem Handelsblatt. „Aus den Erfahrungen mit den TTIP-Gesprächen sollten wir dabei lernen.“

Mit seinem Vorstoß dürfte Lindner in Berlin, in anderen europäischen Hauptstädten sowie in Washington Aufsehen erregen. Denn die letzten Verhandlungen über ein transatlantische Freihandelsabkommen, kurz TTIP genannt, waren 2016 krachend gescheitert – insbesondere an Deutschland.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen