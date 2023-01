Hans-Lothar Domröse Ex-General lobt Panzer-Lieferungen nach „quälendem Entscheidungsprozess“

Die westlichen Panzer machten „einen gewissen“ Unterschied, meint Ex-Bundeswehrgeneral Domröse. Eine echte Wende im Ukraine-Krieg erwartet er dadurch aber nicht.

Der ehemalige Heeres-General rechnet damit, dass die Ukraine mit den Kampfpanzern lokal Erfolge erzielen kann. (Foto: imago/Metodi Popow) Hans-Lothar Domröse

Berlin Der frühere Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse hat die deutsche Entscheidung, gemeinsam mit anderen Nationen Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, begrüßt. Wenn am Ende fast 100 Panzer zusammenkämen, dann mache das für den Kriegsverlauf in der Ukraine schon „einen gewissen Unterschied“, sagte Domröse am Rande der Handelsblatt-Jahrestagung „Sicherheit und Verteidigung“ in Berlin.

Zwar bedeute die angekündigte Lieferung noch nicht den entscheidenden Wendepunkt. Aber zumindest vereinzelt könnte die Ukraine mit den in Aussicht gestellten Panzern Erfolge erzielen. Lesen Sie hier das vollständige Interview:

Herr Domröse, wie bewerten Sie die Entscheidung, dass Deutschland jetzt doch Kampfpanzer liefert?

Ich finde es gut, dass der quälende Entscheidungsprozess nun vorbei ist und eine gute Entscheidung für die Ukraine getroffen wurde.