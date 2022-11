Hartz-IV-Nachfolge Debatte um das Bürgergeld – Wie sich Arbeit noch mehr lohnen würde

Gerade für Haushalte mit Kindern bringt ein Vollzeitjob mit Mindestlohn nur wenig mehr Einkommen als das Bürgergeld. Das Forschungsinstitut IfW macht Vorschläge für stärkere Arbeitsanreize.

Mit dem Bürgergeld werden die Regelsätze in der Grundsicherung erhöht. Die Koalition erweitert aber auch die Hinzuverdienstgrenzen. (Foto: dpa) Mehr Geld

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legte im Bundestag den Finger in die Wunde: Mit dem Bürgergeld sorge die Ampelkoalition dafür, „dass Arbeit sich mehr lohnt als zu jedem Zeitpunkt einer CDU-geführten Bundesregierung“, sagte er am Donnerstag in der Generaldebatte.

Damit zielte Scholz auf Kritik der Union, Bürgergeld-Empfänger hätten es künftig leichter als so mancher Arbeitnehmer mit kleinem Einkommen. Die Ampel hatte sich erweichen lassen, das ursprünglich sehr hohe Schonvermögen abzusenken und die Sanktionsmöglichkeiten zu verschärfen, damit die Unions-Länder dem Gesetz am Freitag im Bundesrat doch noch zustimmen.

Tatsächlich sorgt die Ampel durch eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen auch dafür, dass Bürgergeld-Empfänger künftig mehr vom eigenen Einkommen behalten dürfen als heutige Bezieher von Arbeitslosengeld II. Die Frage, ob Arbeit sich im Vergleich zur Grundsicherung wirklich lohnt, ist damit aber nicht wirklich beantwortet.