Haushalt Bund plant wegen Ukraine-Krieg mit höheren Schulden – und will Bürger weiter entlasten

Finanzminister Lindner greift mit dem Ergänzungshaushalt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Damit verschafft er sich Zeit – und die Bürger profitieren.

Das Finanzministerium sieht sich infolge von Krisen mit höheren Kosten konfrontiert, ab 2023 soll aber die Schuldenbremse eingehalten werden. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner

Berlin Der Bund plant wegen des Ukrainekriegs mit höheren Schulden. Zwar sieht der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr weiterhin Schulden in Höhe von rund 100 Milliarden Euro vor, hieß es in Regierungskreisen. Doch dabei wird es nicht bleiben.

So soll der Haushaltsentwurf im weiteren Verfahren um einen Ergänzungshaushalt erweitert werden. Dabei wird der in der Beratung befindliche Haushaltsentwurf maßgeblich geändert.

Wie viel Geld zusätzlich für 2022 aufgenommen werden soll, steht noch nicht fest. Die Union rechnet mit neuen Schulden von bis zu 150 Milliarden Euro.

Mit der ungewöhnlichen Maßnahme eines Ergänzungshaushalts will die Bundesregierung sich Zeit und Luft verschaffen, um auf die Folgen des Ukrainekriegs kurzfristig reagieren zu können. Der Haushalt 2022, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen wird, ist damit am selben Tag quasi schon Makulatur.

