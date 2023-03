Haushalt Bundesrechnungshof kritisiert wachsende Staatsschulden und warnt vor „Kontrollverlust“

Die Rechnungsprüfer schlagen vor der Aufstellung des Haushalts 2024 Alarm: Der Bund verliere die letzten Handlungsspielräume. Die Ampel müsse gegensteuern.

Der Rechnungshof warnt davor, dass der Bund durch steigende Schulden handlungsunfähig werde. (Foto: IMAGO/Future Image) Bundesrechnungshof in Bonn

Berlin Der Bundesrechnungshof ermahnt die Bundesregierung wegen der stark gestiegenen Schulden. „Um einen drohenden Kontrollverlust bei den Bundesfinanzen zu verhindern, muss der Bund die Dynamik der Neuverschuldung stoppen“, heißt es in einem neuen Gutachten der Rechnungsprüfer zum geplanten neuen Bundeshaushalt.

Die schweren Krisen der vergangenen drei Jahre haben tiefe Spuren in den Bundesfinanzen hinterlassen. Um sie zu bewältigen, hat der Bund die Aufnahme von fast 850 Milliarden Euro neuen Schulden vorgesehen. Der Schuldenberg würde damit binnen nur drei Jahren um 60 Prozent auf mehr als 2,1 Billionen Euro anwachsen.

„Noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele neue Kredite beschlossen“, sagte Bundesrechnungshof-Präsident Kay Scheller. Diese Dynamik drohe die staatliche Handlungsfähigkeit „ernsthaft zu gefährden“, heißt es im Gutachten. Permanent in neue Schulden auszuweichen übergehe die Interessen vor allem der jungen Generation.