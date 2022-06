Haushalt Bundestag setzt für 2022 erneut die Schuldenbremse aus

Der Bund darf nach Beschluss des Bundestages erneut zusätzliche Kredite aufnehmen. Nach Plänen von Finanzminister Lindner soll damit aber bald Schluss sein.

Berlin Der Bundestag hat wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Damit ermöglichte er dem Bund am Freitag, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich.

Schon in den beiden Vorjahren hatte das Parlament hohe Kredite erlaubt, damals wegen der Corona-Krise. Diesmal kämen noch weitreichende Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine hinzu, argumentierte die Ampel-Koalition. Daher liege weiterhin eine „außergewöhnliche Notsituation“ vor.

Für das laufende Jahr sind neue Schulden in Höhe von 138,9 Milliarden Euro geplant. Das sind rund 115,7 Milliarden mehr als das Grundgesetz eigentlich erlaubt. Mit dem Geld werden unter anderem Entlastungspakete finanziert, die die steigende Inflation und hohe Energiepreise bei den Bürgern etwas auffangen sollen.

Nach dem heutigen Beschluss steht der nächste Haushalt schon vor der Tür. Am 22. Juni soll das Kabinett den Etatentwurf für 2023 und den Finanzplan bis 2026 beschließen. Lindner muss unter Beweis stellen, dass er Wort hält und im Bund die Schuldenbremse wieder greift.

Trotz Ukrainekrieg, Rekordinflation sowie Forderungen nach weiteren milliardenschweren Entlastungen für Verbraucher und Wirtschaft legte Lindner die Latte hoch: Der Haushalt 2023 werde „fundamental anders sein" als der Etat 2022, sagte er. „Denn wir werden die Schuldenbremse wieder erreichen." Und fügte hinzu: „2023 ist für mich die Schuldenbremse nicht verhandelbar." Lindners Pläne sind ambitioniert Ob dies gelingt, ist offen: Zwar kann Lindner für 2023 mit Entlastungen im Vergleich zum Haushalt 2022 rechnen, etwa bei den Corona-bedingten Ausgaben, die sich in diesem Jahr auf mehr als 30 Milliarden Euro belaufen. Gleiches gilt für die Entlastungspakete in Höhe von ebenfalls mehr als 30 Milliarden Euro wie den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket, die sich zum Teil nur in diesem Jahr niederschlagen. Die Steuerschätzer sagen zudem für 2023 höhere Steuereinnahmen voraus. >>Lesen Sie hier: Gewagtes Versprechen: Die Einhaltung der Schuldenbremse wird für Lindner schwierig Doch neue Belastungen für den Etat sind bereits im Gespräch: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will zweistellige Milliardenbeträge für ein Bürgergeld und ein soziales Klimageld und Lindner selbst hat eine Steuerentlastung vorgeschlagen. Auch das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angestoßene Bündnis mit Arbeitgebern und Gewerkschaften gegen die hohe Inflation könnte teure Vereinbarungen treffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellte bereits in Aussicht: „In dem Maße, wie die Kaufkraft durch staatliche Maßnahmen erhalten wird, in dem Maße mildert man den Druck auf Tarifabschlüsse." Mehr: Notfalls Schuldenbremse aussetzen und die Steuern reformieren – Das fordern IWF und EU von Deutschland