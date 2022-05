Haushalt Insiderberichte: Bundesetat für 2022 steht offenbar – 138,9 Milliarden Euro neue Schulden

Anfang Juni soll der Bundestag den neuen Haushalt verabschieden. Offenbar soll darin eine Nettokreditaufnahme von mehr als 138 Milliarden Euro veranschlagt sein.

Der Bundestag soll bald über den neuen Haushaltsentwurf abstimmen. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Bundestag

Berlin Als Folge der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges plant der Bund für das laufende Jahr die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Haushaltsentwurf für 2022 sehe eine Nettokreditaufnahme von 138,94 Milliarden Euro vor, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am frühen Freitagmorgen aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages.

Dies sei das Ergebnis der fast 16-stündigen sogenannten Bereinigungssitzung, bei der die Haushälter in der Nacht letzte Hand an den Etatentwurf legten. Die Gesamtausgaben würden mit 496,8 Milliarden Euro veranschlagt. Der Bundestag soll den Etat Anfang Juni verabschieden. Das Parlament muss dafür das dritte Jahr in Folge die Schuldenbremse aussetzen, weil die zulässige Kreditaufnahme weit überschritten wird.

Die Neuverschuldung bleibt damit unverändert im Vergleich zu dem Entwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er bleibt damit unter der Rekordverschuldung von 215,4 Milliarden Euro im Jahr 2021, übertrifft aber die 130,5 Milliarden Euro aus dem ersten Corona-Jahr 2020. Die hohe Neuverschuldung wird mit den Kosten der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges begründet. Noch nicht mitgerechnet ist dabei ein schuldenfinanzierter Sonderfonds von 100 Milliarden Euro, den die Bundesregierung für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr plant.

