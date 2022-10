Haushalt Mehr Geld für die Länder? Neue Debatte über Schuldenbremse entbrennt

Der Bundestag hat gerade erst die Aussetzung der Schuldenbremse für 2022 beschlossen, da bahnt sich bereits neuer Streit an. Einem Medienbericht zufolge soll es nun auch um das Jahr 2023 gehen.

Der Finanzminister lehnt eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse nach Handelsblatt-Informationen strikt ab. (Foto: Reuters) Christian Lindner und Olaf Scholz

Berlin Verwirrung um die Schuldenbremse: Bundeskanzler Olaf Scholz plant einem Bericht der „Welt am Sonntag“ zufolge, das Instrument auch 2023 auszusetzen.

Doch die Nachricht war noch keine fünf Minuten in der Öffentlichkeit, da meldete sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) per Twitter zu Wort – und dementierte.

„Missverständliche Meldung. Es geht um die längst bekannte Forderung der Länder nach einem Notlagenbeschluss, damit diese mehr Kredite aufnehmen können. Um den Bundeshaushalt 2023 geht es dabei nicht. Ob dieser Beschluss nötig ist und kommt, ist allerdings nicht entschieden“, schrieb der FDP-Vorsitzende.

Was war passiert? Dem Bericht zufolge will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Schuldenbremse im kommenden Haushaltsjahr aussetzen. Dies soll laut dem Bericht der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Hannover mitgeteilt haben. Übereinstimmenden Angaben mehrerer Teilnehmer zufolge informierte der derzeitige MPK-Vorsitzende Weil seine Amtskollegen über ein Gespräch, das er darüber mit Scholz geführt habe.

