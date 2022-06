Haushalt SPD-Chefin Esken stellt Einhalten der Schuldenbremse 2023 infrage – Lindner kontert

Die Schuldenbremse wurde aufgrund der Krisen außer Kraft gesetzt und soll bald wieder gelten. SPD-Chefin Saskia Esken stellt das infrage und erntet Widerspruch vom Bundesfinanzminister.

Die SPD-Chefin unterstützt die EU darin, die Schuldenbremse zu Lasten von Investitionen wieder einzuhalten. (Foto: dpa) Saskia Esken, SPD-Chefin

Berlin Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Einhaltung der Schuldenbremse ab dem kommenden Jahr offen in Frage gestellt. Mit Blick auf die Finanzierung möglicher weiterer Entlastungen der Bürger wegen der hohen Inflation sagte sie dem „Tagesspiegel“ (Sonntag): „Die Frage der Finanzierung ist berechtigt und sehr ernst. Ich sage Ihnen: Über die Schuldenbremse oder andere Wege der Finanzierung werden wir in der Koalition sprechen müssen.“

Lindner hat dagegen angekündigt, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die nur eine minimale Kreditaufnahme zulässt, vom kommenden Jahr an wieder eingehalten werden soll. In den vergangenen Jahren war sie wegen der hohen Lasten erst durch die Corona-Pandemie und dann durch den Ukraine-Krieg ausgesetzt worden. So sieht der Bundeshaushalt 2022 eine Neuverschuldung von fast 139 Milliarden Euro vor.

Lindner konterte Esken am Sonntag auf Twitter: „Mein Eindruck ist, dass in der Politik noch nicht alle verstanden haben, dass wir auch eine ökonomische Zeitenwende erleben, die uns noch sehr beschäftigen wird", schrieb der Finanzminister. Nach der Finanzkrise habe man den Staat „bergab" aus den Schulden herausführen können, weil die Zinsen gesunken seien. Jetzt müsse man ihn „bergauf" aus den Schulden herausführen, weil die Zinslast immer größer werde. „Das erfordert sehr harte Arbeit und starke Nerven." Es zeige aber auch, dass die Schuldenbremse schnellstmöglich wieder eingehalten werden müsse. „Deshalb halte ich 2023 daran fest", betonte Lindner.

Esken erklärte, auch die Europäische Union habe klar gesagt, dass es grundfalsch wäre, wenn jetzt die öffentlichen Haushalte auf Investitionen zugunsten der Schuldenregeln verzichten würden. „Ich teile diese Auffassung." Aufgaben wie die Bekämpfung des Klimawandels, die Demografie oder der soziale Zusammenhalt machten keine Pause. „Deshalb müssen wir Wege suchen, um weiterhin investieren und unsere sozialpolitischen Vorhaben finanzieren zu können." Die Opposition reagierte mit Häme auf den koalitionsinternen Zwist. Die SPD verhalte sich wie in der Großen Koalition, twitterte Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU): „kein Tag ohne den Koalitionspartner zu provozieren".