Haushalt Union: Senkung der Neuverschuldung um 88 Milliarden Euro machbar

Für den Haushalt 2022 will die Regierung 140 Milliarden Euro neu aufnehmen. Die Unionsfraktion im Bundestag hält das für deutlich übertrieben.

Der haushaltspolitische Sprecher der Union kritisiert die Pläne zur Neuverschuldung. Christian Haase

Berlin Die Union im Bundestag hält eine Senkung der Neuverschuldung im Bundeshaushalt 2022 um 88 Milliarden Euro für möglich. Statt der nun vorgesehenen fast 140 Milliarden würde die Nettokreditaufnahme damit nur etwa 52 Milliarden Euro betragen. „Das ist ein Zeichen auch an die Bevölkerung, die im Augenblick viele Einschränkungen machen muss, dass auch der Staat spart an der Stelle, und wir nicht jedes Problem in Deutschland mit Geld zuwerfen können“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU, Christian Haase, am Freitag in Berlin.

Gleichzeitig habe die Union bei den Etatberatungen ein Entlastungspaket von rund 40 Milliarden Euro vorgeschlagen, sei damit aber nicht durchgedrungen. Die Einsparungen will die Union laut Haase vor allem damit erreichen, dass Milliarden-Rücklagen bereits jetzt und nicht erst in Zukunft aufgelöst werden. Zudem könnten Ausgaben wie etwa die 2,5 Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket gespart werden.

Auch beim Personal könne gekürzt werden. So gebe es in der Bundesverwaltung brutto fast 10.000 neue Stellen (netto rund 6000). „Das ist in einer Zeit, wo wir Schulden aufnehmen in Rekordhöhe, dem Bürger in unseren Augen nicht zu vermitteln.“ Die Union habe daher vorgeschlagen, ein Prozent dieser Stellen wieder einzusparen. Die Ausgaben im Zuge des Kriegs in der Ukraine unterstütze die Union aber, sagte Haase. „Da stellt sich die Opposition nicht quer. Da müssen wir auch in Krisenzeiten zusammenstehen. Aber es gibt viele, viele kleine Dinge, wo die Regierung halt nicht deutlich macht, dass sie bereit ist zu sparen.“ Der Haushälter machte deutlich, dass die Union ihre Forderungen nicht deshalb erhebt, weil sie in der Opposition ist und sich keine Gedanken um die Umsetzung machen muss. „Das wäre auch unser Paket gewesen, wenn wir regiert hätten.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Christian Lindner: Der Zauberlehrling und der Schuldenberg