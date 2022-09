Haushaltsberatungen Bundesbauministerin Geywitz kündigt Eigenheimförderung an – Union spricht von „Nullnummer“

Viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden. 2023 soll eine Nachfolgeregelung zum Baukindergeld kommen. Doch vieles scheint noch unklar.

Das Bundesbauministerium arbeitet an einem Konzept zur Eigentumsförderung. (Foto: dpa) Eigenheimförderung

Berlin Das Bundesbauministerium arbeitet an einem Konzept zur Eigentumsförderung. Eine Neubauförderung werde nicht nur konzipiert, um den Bau von klimafreundlichen Wohnhäusern voranzutreiben, sondern auch, um „Familien bei ihrer Eigentumsbildung“ zu unterstützen, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Dienstag in ihrer Rede im Bundestag zum Etat ihres Ministeriums im Jahr 2023. „Dafür steht zurzeit eine Milliarde Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für unser Haus zur Verfügung.“

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP versprochen, es mehr Menschen in Deutschland zu ermöglichen, im selbst genutzten Eigentum zu wohnen. In der letzten Legislaturperiode war das Baukindergeld auf den Weg gebracht worden. 2021 war das staatliche Förderprogramm aber ausgelaufen.