Haushaltsdebatte Hilfen für die Wirtschaft, keine Steuererhöhungen – Lindner wirbt für Rekordschulden-Haushalt

Berlin Christian Lindner hat am Dienstag im Bundestag einen Haushalt vorgestellt, von dem er weiß, dass er bald überholt sein wird. „Es sind Zeiten der Unsicherheit“, sagte der Bundesfinanzminister und FDP-Chef. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs werden sich auch im Etat niederschlagen, weshalb Lindner bereits einen Ergänzungshaushalt angekündigt hat.

Mit diesem Zusatzetat sollen unter anderem die Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge finanziert werden, weitere Hilfe für die Ukraine sowie ein neues Entlastungspaket für Bürger und Unternehmen, die unter den hohen Energiepreisen leiden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte den Finanzminister wegen der unklaren Finanzlage. „Das ist kein Haushalt, der zu beraten ist“, sagte er, es handle sich vielmehr um ein „Haushaltsrätsel, das es zu erraten gilt“. Die Union monierte, Lindner und die Ampelkoalition würden ein Rekorddefizit und die schleichende Abschaffung der Schuldenbremse planen.

Lindner verteidigte seinen Etat mit deutlichen Worten gegen die Anwürfe aus der Union – und zwischen den Zeilen auch gegen Begehrlichkeiten und Kritik aus der eigenen Koalition. Er verwies darauf, dass die Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für Deutschland senken würden, zugleich steige die Inflation. „Eine Entwicklung in Richtung Stagflation wäre eine Gefahr“, sagte Lindner. Die Bürger könnten sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung ihre fiskalpolitischen Möglichkeiten einsetzen werde, um ein solches Szenario zu vermeiden.

So plant die Koalition, auch in diesem Jahr die Notfallklausel der Schuldenbremse zu nutzen. Der nun eingebrachte Etat sieht eine Nettokreditaufnahme von knapp 100 Milliarden Euro vor. Hinzu kommt der Ergänzungshaushalt, dessen Volumen noch unklar ist. Parallel soll ein Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro gebildet werden.

Das nächste Entlastungspaket führt zu Streit

In Summe wird Lindner also deutlich mehr als 200 Milliarden Euro Schulden machen – und damit vermutlich über der bisherigen Rekordverschuldung von 215 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr liegen. Die Union rechnet dieses Jahr mit einer Nettokreditaufnahme von bis zu 250 Milliarden Euro.

In Krisenzeiten müsse der Staat reagieren, verteidigte Lindner die hohen Verbindlichkeiten. Der Finanzminister kündigte ein weiteres Entlastungspaket an, nachdem die Ampel kürzlich erst Maßnahmen in Höhe von 16 Milliarden Euro beschlossen hatte: „Wir sind uns als Koalition einig: Weitere Entlastungen werden kommen.“

Lindner verspricht weitere Entlastungen

Unter anderem plädierte Lindner für weitere Hilfen für Grundsicherungsempfänger, aber auch für Entlastungen der „breiten Mitte“, die etwa unter den hohen Spritpreisen leidet. Der FDP-Chef hatte einen Tankrabatt vorgeschlagen, der aber bei SPD und Grünen auf Widerstand stößt. Am Ende werde es „eine Kombination unterschiedlicher Instrumente“ geben, so Lindner. Wichtig ist nach seinen Worten, dass diese „schnell wirken“, „treffsicher“ und „befristet“ sind sowie „in der EU koordiniert“ werden.

Nicht nur über die Bestandteile des Entlastungspakets gibt es in der Ampelkoalition Diskussionen. SPD und Grünen ist die Schuldenbremse, die Lindner ab 2023 wieder einhalten will, weniger wichtig. Und Grüne und linke Sozialdemokraten haben auch schon ihre Bereitschaft signalisiert, Steuern zu erhöhen, um die Belastungen durch den Ukrainekrieg finanzieren zu können.

Lindner lässt seine rote Linie erkennen

In seiner Haushaltsrede erteilte der Finanzminister solchen Überlegungen vorsorglich eine deutliche Absage. Er betonte als „Leitplanken“ seiner Finanzpolitik den „Verzicht auf zusätzliche steuerliche Belastungen“ sowie das „Bekenntnis zur Schuldenbremse“.

Es müsse alles vermieden werden, was die Bürger und Betriebe nun zusätzlich belasten würde, sagte der Finanzminister. Das gelte für Steuererhöhungen genauso wie für neue bürokratische Vorhaben. Es brauche „ein Belastungsmoratorium“ für die Wirtschaft.

Vermutlich auch mit Blick auf die Stimmen bei SPD und Grünen, die sich offen zeigen für Steuererhöhungen für Besserverdienende und Vermögende, betonte Lindner: „Mit dem Verzicht auf Steuererhöhungen wurde im Koalitionsvertrag eine wichtige rote Linie markiert.“ Soll heißen: Mit ihm als Finanzminister ist da nichts zu machen.

Gleichzeitig stellte Lindner in der Haushaltspolitik eine „Rückkehr zur Normalität“ in Aussicht. Ab 2023 soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Dies sei wichtig, um „Reserven“ für künftige Krisen aufzubauen.

Die Union warnt vor dem Ende der Schuldenbremse

Die Opposition sieht mit dem Ergänzungshaushalt und dem Sondervermögen hingegen schon „das Ende der Schuldenbremse“ aufziehen, wie der Haushaltsexperte der Unionsfraktion, Christian Haase (CDU), sagte. Und Dobrindt betonte, das Sondervermögen für die Bundeswehr seien „Sonderschulden“.

Die Ampel ist bei der Einrichtung des Sondervermögens, das durch das Grundgesetz abgesichert werden soll, auf die Stimmen der Union angewiesen. Das macht die Sache für Lindner knifflig. Am Dienstagabend wollte er mit Dobrindt über die Konstruktion verhandeln. Die Union will festschreiben, dass die 100 Milliarden nur für Verteidigungsausgaben genutzt werden.

In der Ampelkoalition gibt es hingegen die Forderung, auch andere Bereiche wie den Zivilschutz oder die Entwicklungspolitik zu stärken. Die Grünen-Haushaltspolitikerin Jamila Schäfer sieht deshalb bei Lindners Haushaltsentwurf „Nachholbedarf“. „Insbesondere das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und der Schutz kritischer Infrastrukturen wie die Energie- und Wasserversorgung müssen nun deutlich aufgestockt und damit handlungsfähig gemacht werden“, forderte sie.

Auch das Auswärtige Amt brauche ausreichend Mittel, denn es „schlägt gerade jetzt die Stunde einer wirkungsvollen Außenpolitik“, so Schäfer. „Diplomatie ist die Grundlage für unser internationales Handeln und damit für eine effektive Sicherheitspolitik – das muss der Haushalt widerspiegeln.“

Mit einem Scheitern des Sondervermögens für die Verteidigung rechnet in der Bundesregierung niemand. Die Union wird am Ende zustimmen müssen, alles andere wäre kaum erklärbar. Und die Kritiker in der Koalition werden es ebenfalls mittragen.

Allerdings hat Zustimmung meist einen Preis. Das ahnt wohl auch Lindner, weshalb er seine finanzpolitischen Leitplanken des Schuldenabbaus und des Verzichts auf Steuererhöhungen so sehr betont haben dürfte.

