Haushaltspolitik Die Bundesregierung streitet über ihre Finanzpolitik: Sparen oder investieren?

Die Ampel steckt im Dilemma: Das Land braucht Reformen, aber es darf nicht mehr Geld kosten. Politik und Ökonomen diskutieren über den Sinn der Sparsamkeit – und neue Optionen.

Eine solide Finanzpolitik gehört zur DNA der Liberalen. (Foto: Bloomberg) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Berlin In der Bundesregierung herrscht dieser Tage hektische Betriebsamkeit. Am Mittwoch wollten Kanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) den Streit um die Kindergrundsicherung beenden. Parallel arbeitet die Regierung an Vorschlägen für großzügigere Steuererleichterungen für Firmen.

Bis zur Kabinettsklausur nächste Woche auf Schloss Meseberg sollen beide Reformen stehen. Doch das Problem, wie bei allen künftigen Ampelprojekten: Es hakt am Geld.

Weil die Bundesregierung die Schuldenbremse einhalten will, darf keine Reform auch nur einen Cent mehr kosten. Es sei denn, es wird an anderer Stelle gespart.

In der Ampelkoalition droht deshalb ein Grundsatzstreit über die Finanzpolitik auszubrechen. Den Auftakt machte vor wenigen Tagen Grünen-Chefin Ricarda Lang. Die Schuldenbremse dürfe „nicht zur Ausrede werden, uns nicht mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten für notwendige Zukunftsinvestitionen auseinanderzusetzen. Denn die gibt es“, sagte sie und nannte als Möglichkeit, mehr Mittel in öffentliche Investitionsgesellschaften zu pumpen.