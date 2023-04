Die EU-Kommission erteilt den Vorschlägen der Bundesregierung zum Schuldenabbau in der EU eine Absage. Brüssel hält den Vorschlag aus Berlin für zu starr.

Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, hochverschuldeten Euro-Staaten eine einheitliche Mindestvorgabe für den jährlichen Schuldenabbau vorzuschreiben. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin, Brüssel Seit fast zwei Wochen liegt der deutsche Vorschlag zur Reform der EU-Schuldenregeln auf dem Tisch. Nun gibt es die erste Reaktion aus Brüssel – und sie fällt skeptisch aus. So will die EU-Kommission die zentralen Forderungen der Bundesregierung zur Reform des Wachstums- und Stabilitätspaktes nicht in ihrem Gesetzesentwurf aufgreifen.

Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, allen hochverschuldeten Euro-Staaten eine einheitliche Mindestvorgabe für den jährlichen Schuldenabbau vorzuschreiben. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis zeigt sich jedoch skeptisch, dass ein solcher Ansatz funktionieren würde.

„Wir schauen uns den Vorschlag an“, sagte Dombrovskis dem Handelsblatt zwar. Grundsätzlich aber wolle die Kommission „den hochverschuldeten Ländern mehr Eigenverantwortung geben – kombiniert mit einer strengeren Durchsetzung der gemeinsamen Regeln.“ Allgemeingültige Vorgaben zum Schuldenabbau passen daher nicht in das Brüsseler Konzept.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen