Haushaltspolitik Regierungsberater stützen Lindners Kurs in der Haushaltspolitik

Finanzminister Lindner steht wegen seines Sparkurses in der Kritik. Nun bekommt er Rückendeckung von Regierungsberatern. Nur ein Vorschlag gefällt dem FDP-Chef nicht.

Der Finanzminister bekommt Rückendeckung von Regierungsberatern. (Foto: dpa) Christian Lindner (FDP)

Berlin Seit der Haushalt 2024 vom Kabinett beschlossen wurde, muss sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) viel Kritik anhören. Er spare am falschen Ende. Und verschärfe mit seinem Sparkurs den Wirtschaftsabschwung.

Doch nun bekommt der FDP-Chef Rückendeckung für seine Haushaltspolitik. Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim Ministerium legt sein lang erwartetes Gutachten vor, wie eine Finanzpolitik in Zeiten hoher Inflation aussehen sollte – und hält Lindners zurückhaltenden Haushaltskurs für goldrichtig.

„Eine Rückkehr zu weitgehend ausgeglichenen Finanzen wäre ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Inflation“, heißt es in dem unveröffentlichten Gutachten, das dem Handelsblatt vorliegt. Und zwar „nicht nur in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern“, sagte Jörg Rocholl, Vorsitzender des Gremiums.

Lindner sieht sich durch die Analyse der Ökonomen bestätigt: „Der Beirat gibt uns eine klare Empfehlung mit: Neue staatliche Ausgabenprogramme würden das Inflationsproblem nicht lösen, sondern lediglich private Investitionen verdrängen – und die Inflation weiter befeuern“, sagte er dem Handelsblatt.