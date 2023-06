 Haushaltsstreit der Ampel: Grüne Minister lehnen Einsparungen weiter ab

Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner führen die Haushaltsgespräche gemeinsam, um Sparvorgaben durchzusetzen. Doch die grünen Minister zeigen sich davon offenbar unbeeindruckt.

Sogar das Verhandlungsteam aus Kanzler und Finanzminister erzielt bislang offenbar keine Durchbrüche. (Foto: dpa) Olaf Scholz (r., SPD) und Christian Lindner (FDP)

Berlin Trotz des Eingreifens von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt es im Haushaltsstreit der Bundesregierung weiterhin keine Annäherung. Auch nach Gesprächen mit Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweigerten von Grünen-Politikern geführte Ministerien die Zustimmung zu den Sparauflagen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Mit den von SPD und FDP geführten Ressorts sei man sich mittlerweile einig, sagte ein mit den Verhandlungen vertrauter Regierungsvertreter. Aber: „Die Grünen sperren sich.“ Die Präsenz von Scholz habe bisher zu keinerlei Bewegung geführt.

Finanzminister Lindner hatte vor zwei Wochen Briefe an alle Ministerien geschickt, in denen er vorschreibt, wie viel Geld jedes Ressort im kommenden Jahr maximal ausgeben darf. Die Kürzungen fallen je nach Ministerium unterschiedlich aus. Sie sollen vor allem die sogenannten disponiblen Ausgaben betreffen, also etwa Förderprogramme. Sozialausgaben, für die Rechtsansprüche bestehen, sind ausgenommen.

