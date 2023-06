Haushaltsstreit Kanzler und Finanzminister wollen Sparpaket gemeinsam durchsetzen

Alle Minister, die nicht die Sparvorgaben von Finanzminister Lindner umsetzen wollen, müssen nun beim Kanzler vorsprechen. Der Vorgang ist ungewöhnlich – und zeigt die Zerstrittenheit der Ampel.

Lindner hatte an jeden Minister Briefe geschickt, in denen er vorschreibt, wie viel Geld das Ressort im kommenden Jahr maximal ausgeben darf. Nun sollen diese mit Scholz verhandeln. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg

Berlin Olaf Scholz (SPD) greift persönlich in den Haushaltsstreit ein, um das von Christian Lindner (FDP) geplante Sparpaket in der Koalition durchzusetzen. Kanzler und Finanzminister würden die Haushaltsgespräche nun gemeinsam führen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Mit einem halben Dutzend Kabinettsmitgliedern seien Treffen geplant.

Dass ein Kanzler persönlich Etatverhandlungen führt, ist äußerst ungewöhnlich. Der Vorgang macht deutlich, wie uneinig sich die Ampelkoalition beim Haushalt für das kommende Jahr ist. Finanzminister Lindner hält Einsparungen für unumgänglich, um die Schuldenbremse einzuhalten. Von den Grünen und aus Teilen der SPD wird der FDP-Chef für den Sparkurs hingegen kritisiert.

Lindner hatte in den vergangenen Wochen an jeden Minister Briefe geschickt, in denen er vorschreibt, wie viel Geld das Ressort im kommenden Jahr maximal ausgeben darf. Mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums müssen alle Häuser Einsparungen vornehmen. Knapp fünf Milliarden Euro will Lindner so zusammenbekommen.