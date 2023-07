Haushaltsstreit Vermutlich 60.000 Familien von Elterngeld-Einschnitt betroffen – Linder legt im Streit mit Paus nach

Berlin Von der geplanten Kürzung des Elterngelds für Bezieher besonders hoher Einkommen könnten mehrere Zehntausend Familien betroffen sein. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sagte nach RTL/ntv-Angaben in einem Interview der Sendergruppe, dass vermutlich rund 60.000 Familien künftig keinen Anspruch mehr auf die staatliche Lohnersatzleistung während der Elternzeit hätten.

Sie bestätigte, dass der Kreis der Elterngeldberechtigten verkleinert werden soll, indem Einkommensgrenzen gesenkt werden. „Ja, die Grenze der Einkommen für diejenigen, die Elterngeld beziehen können, wird abgesenkt auf 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen.“ Die Grenze liegt derzeit bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen bei Paaren und 250.000 Euro bei Alleinerziehenden.

Im Haushalt 2024 hätten alle Ressorts, auch ihres, sparen müssen. 90 Prozent ihres Etat seien aber gesetzlich gebunden, erklärte Paus. „Von daher musste ich an eine gesetzliche Leistung herangehen und hatte den Auftrag vom Bundesfinanzminister, das Elterngeld zu kürzen, zu reduzieren.“

Sie habe sich in dieser Situation dafür entschieden, nicht die Leistung zu kürzen, sondern zu schauen, wie das sozialpolitisch ausgewogen gehe. „Für die Gleichstellung, in der Tat, ist das kein Glanzstück“, sagte Paus.

Als Reaktion auf die Bedenken von Paus twitterte Lindner am Dienstag: „Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen.“

Dabei kommt auch aus den Reihen der Liberalen Kritik an den Kürzungsplänen. Der von Paus angekündigte Schritt stelle „eine schallende Ohrfeige für karriereorietierte junge Frauen und Männer dar, die Eltern werden wollen“, sagte die Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Franziska Brandmann, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Jungen Liberalen seien dagegen, Paaren ab einem gemeinsamen Jahreseinkommen von über 150.000 Euro das Elterngeld ersatzlos zu streichen.

Brandmann sagte: „Wer auf Leistung setzt und sich anstrengt, wer mühsam die Karriereleiter hochklettert, der soll in Zukunft nach dem Vorschlag von Frau Paus zusehen, wie er sich die Auszeit zu Beginn des Elternseins finanziert, oder halt kein Kind kriegen.“ In einem Land, das so dringend auf Leistungsträger von morgen und eine stärkere Familienfreundlichkeit angewiesen sei, sei dieser Vorstoß in keinem Falle nachvollziehbar und gerade aus Sicht junger Frauen eine Katastrophe.

Finanzielle Ausgestaltung der Kindergrundsicherung weiter offen

Auch bei der Kindergrundsicherung geht der Ärger um die Finanzierung weiter. Die finanzielle Ausgestaltung sei weiter offen, hieß es aus Kreisen des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums am Dienstag „Strukturelle Mehrausgaben können nur beschlossen werden, wenn es Gegenfinanzierungen gibt.“

>> Lesen Sie hier: Kürzungen beim Elterngeld könnte für neue Abhängigkeiten vom Partner sorgen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einem Brief an Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geschrieben, dass Einvernehmen darüber bestehe, die Kindergrundsicherung nach Ende der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett zu beschließen, und die Ministerin gebeten, „zügig“ einen Gesetzentwurf dafür fertigzustellen. Auch von „Leistungsverbesserungen“ war darin die Rede.

Bei den Grünen wird das als klares Bekenntnis zur Kindergrundsicherung und Rückendeckung für ihre Position gewertet. Die Partei drängt darauf, dass mit der Kindergrundsicherung nicht nur staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst und unbürokratischer ausgezahlt werden, sondern dass diese auch erhöht werden.

Bundesfamilienministerin Paus zufolge werden die Kabinettsmitglieder der Grünen aber nach der koalitionsinternen Verabredung über das weitere Vorgehen bei der Kindergrundsicherung dem Bundeshaushalt am Mittwoch zustimmen. Eine Kopplung des Haushalts mit der Kindergrundsicherung sei wichtig gewesen, um Bewegung in diese Diskussion zu bringen, sagte die Grünen-Politikerin in einem RTL/ntv-Interview.

„Jetzt habe ich den klaren Auftrag und die klare Aussage, dass die gesamte Regierung hinter der Kindergrundsicherung steht, und auch dahinter, dass es Leistungsverbesserungen geben wird mit der Kindergrundsicherung. Und deswegen: Ja, wir werden morgen dem Haushalt zustimmen.“

Mehr: Haushaltsentwurf steht – Welche Ministerien besonders sparen müssen