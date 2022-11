 HDE-Konsumausblick: Noch ist die Verbraucherstimmung tief im Tal - aber es geht bergauf

Im Oktober hatte die Stimmung ihren absoluten Tiefpunkt erreicht. Das HDE-Konsumbarometer macht Hoffnung, dass die Stimmung sich wieder bessert.

Die Sorgen durch Krieg und Pandemie sind schwächer geworden - auch wenn noch viele Bürgerinnen und Bürger vorsichtig sind mit großen Anschaffungen. (Foto: dpa) Fußgängerzone

Düsseldorf Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im November offenbar erstmals wieder leicht verbessert. Das zeigen die jüngsten Daten des HDE-Konsumbarometers. Nachdem der Messwert zuvor auf den schlechtesten Wert aller Zeiten gefallen war, geht es nun um einen guten Zähler wieder hinauf – auf 85,2 Punkte. Das Barometer wird einmal monatlich vom Handelsblatt Research Institute exklusiv für den Handelsverband Deutschland (HDE) berechnet und basiert auf der Befragung von rund 1.600 Haushalten.

Der Index, der in der Vergangenheit stets um den Wert von 100 geschwankt hatte, war in der Anfangszeit der Coronapandemie zeitweilig nachgerade eingebrochen. Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energie- und Inflationskrise fiel er dann in nie gekannte Tiefen.