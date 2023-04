Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Wärmepumpen-Sparte in die USA, die Politik sorgt sich um den Standort. Doch für Verbraucher und Wirtschaft könnte der Deal Vorteile bergen.

Unter den Verkauf bei Viessmann fällt auch das klassische Geschäft mit Gasheizungen. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Viessmann-Heizung

Brüssel, Berlin Der wachsende Markt für Wärmepumpen in Deutschland lockt neue Akteure an. Der hessische Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konkurrenten Carrier Global.

Der Deal wird sehr unterschiedlich bewertet. So befürchtet Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) einen „Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe“. Doch für Verbraucher und Wirtschaft könnte der Deal Vorteile bergen.

Warum ist die Viessmann-Übernahme eine gute Nachricht für Verbraucher?

Wärmepumpen gelten in Deutschland als bevorzugte Heizungsform der Zukunft, nachdem die Energiewende nach den Vorstellungen der Bundesregierung das Aus für Gas- und Öl-Heizungen bringen soll. Die Kosten belaufen sich je nach Ausführung zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Den Kauf unterstützt der Staat derzeit mit bis zu 40 Prozent der Investitionssumme.

Doch die Kostenproblematik könnte sich in nächster Zeit entspannen. Das Interesse der Amerikaner an Viessmann zeigt nach Einschätzung von Experten, dass der Markt für Wärmepumpen absehbar stark expandieren wird.

