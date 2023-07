 Heizungsgesetz: Ampel-Koalition verzichtet auf Sondersitzung

Nach dem vorläufigen Stopp des umstrittenen Gesetzes will die Regierungskoalition erst Anfang September darüber abstimmen lassen. Die Reaktionen auf die Karlsruher Entscheidung fallen unterschiedlich aus.

Die Bundesregierung wollte das Gesetz eigentlich vor der Sommerpause durchs Parlament bringen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Deutscher Bundestag

Berlin Eigentlich hätte an diesem Freitag eine lange Hängepartie enden sollen. Die Abgeordneten des Bundestags, so der Plan der Ampelkoalition, sollten die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschließen.

Doch daraus wird nun nichts. Das oberste deutsche Gericht hat die geplante Verabschiedung der Gesetzesnovelle vorerst gestoppt. In der laufenden Sitzungswoche darf nicht mehr über das GEG abgestimmt werden, heißt es in der einstweiligen Anordnung aus Karlsruhe.

Eine Sondersitzung während der parlamentarischen Sommerpause wird es deshalb aber nicht geben. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das umstrittene Gesetz zum Umstieg auf klimafreundliche Heizungen in einer regulären Sitzungswoche des Bundestages Anfang September verabschieden, wie ihre Fraktionsspitzen am Donnerstag mitteilten.

