Die Diskussion um das Heizungsgesetz hält an, Eigentümer zögern deshalb bei der Sanierung ihrer Gebäude. Die betroffenen Unternehmen schlagen Alarm.

Die Unternehmen sehen die Politik in der Pflicht, verbindliche Aussagen zur Gebäudesanierung zu machen. (Foto: imago images / penofoto) Arbeiten an einem Dachstuhl

Berlin Die Debatte über das Heizungsgesetz verunsichert die Verbraucherinnen und Verbraucher – und hält sie davon ab, energetisch zu sanieren. Die betroffenen Branchen warnen vor den wirtschaftlichen Folgen und sehen die Klimaziele im Gebäudesektor in Gefahr.

In einem Brandbrief an die Bundesregierung und den Bundestag fordern sie nun gemeinsam mit Verbraucher- und Klimaschutzverbänden möglichst schnell klare Ansagen der Politik. Parlament und Regierung müssten „noch in diesem Sommer als ersten Schritt ein Klimakonjunkturpaket für den gesamten Gebäudebestand auflegen“.

Darüber hinaus brauche es ein Sanierungsprogramm für öffentliche Gebäude. Zudem müssten die Förderbedingungen für umfassende energetische Modernisierungen wiederhergestellt werden. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Nach Überzeugung der Initiatoren des Brandbriefs trägt die Politik einen großen Teil der Verantwortung für den Einbruch bei der energetischen Gebäudesanierung. „Das Politikchaos der letzten Wochen und Monate hat, gepaart mit der aktuellen allgemeinen Investitionszurückhaltung, viel Verwirrung gestiftet“, sagte Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff).

