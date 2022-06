Henrik-Enderlein-Preis Herausragende junge Wissenschaftler in Paris ausgezeichnet

Berlin Er war ein aufstrebender junger Wissenschaftler, der sich vor allem mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigte und eine gemeinsame europäische Sozialpolitik forderte. Im Mai 2021 jedoch verstarb Henrik Enderlein, zu diesem Zeitpunkt Professor an der Berliner Hertie School, mit 46 Jahren an Krebs. Um sein Lebenswerk und seine Forschung zu ehren, hatte die Hertie School gemeinsam mit der Sciences Po in Paris einen Wissenschaftspreis für junge Forscherinnen und Forscher unter 40 ins Leben gerufen.

Nun stehen die Gewinner fest. Zum einen ist es Stefanie Stantcheva, 36, Professorin an der Universität Harvard für politische Ökonomie. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den langfristigen Effekten von Steuerpolitik für Innovationen, Bildung und Wohlstand. „Wir sind jeden Tag sehr vielen Steuern ausgesetzt, denen wir uns nicht bewusst sind“, erklärt Stantcheva ihr Interesse an dem Thema. „Ein gutes Steuersystem kann die Wirtschaft voranbringen, ein schlechtes System kann sie ausbremsen.“

Stantcheva hat für ihr junges Alter schon eine steile Karriere hinter sich. An der Eliteuniversität Harvard stellte sie einen Rekord auf. Nach ihrem Doktortitel und zwei Jahren als Postdoktorandin stieg sie schneller als jede andere vor ihr innerhalb von zwei Jahren zur Professorin auf.

Die bulgarisch-französische Forscherin ist bereits hochdekoriert: 2018 wählte sie der „Economist“ zu einer der acht besten Wirtschaftswissenschaftlerinnen der Dekade. 2019 wurde sie zur besten jungen Wirtschaftswissenschaftlerin Frankreichs gewählt. Als Teil einer ausgewählten Kommission beriet sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu den größten Herausforderungen des Landes.

Der zweite Preisträger ist Tarik Abou-Chadi, 37, der als assoziierter Professor an der Universität Oxford lehrt und forscht. Der gebürtige Deutsche beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit den europäischen Parteiensystemen, insbesondere mit der Sozialdemokratie. „Die Parteienlandschaft in Europa sieht nicht mehr so aus wie vor 40 Jahren“, sagt Abou-Chadi. Vor allem Volksparteien, allen voran die Sozialdemokratie, hätten an Zustimmung verloren.

Forschung zum Einfluss rechtsextremer Parteien

Auch in Deutschland, wo ein SPD-Mitglied im Kanzleramt sitzt, habe es lange so ausgesehen als würden die Grünen die dominierende Mitte-links-Kraft werden, sagt Abou-Chadi. Doch am Ende hätten sich die Sozialdemokraten hierzulande, anders als in Frankreich, durchsetzen können.

Abou-Chadi betrachtet außerdem den Einfluss von rechtsextremen Parteien auf die großen Volksparteien. Bei seiner Forschung ist er zu dem Schluss gelangt, dass auch die etablierten Parteien versuchen, beispielsweise Anti-Migrationspositionen zu übernehmen, um Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Diese Strategien seien aber meist wenig Erfolg versprechend.

Der gebürtige Deutsche lehrt und forscht als assoziierter Professor an der Universität Oxford. (Foto: Anne Linke) Tarik Abou-Chadi

Den Blick auf den gesamteuropäischen Kontext zu lenken ist etwas, das Abou-Chadi in seiner Arbeit mit dem Namensgeber des Enderlein-Preises verbindet. „Henrik stand dafür, eine Brücke zwischen Politik und akademischer Forschung zu bauen“, sagt Abou-Chadi. Er sehe den ehemaligen Hertie-Professor deshalb als Vorbild.

Der Henrik-Enderlein-Preis, bei dem das Handelsblatt Medienpartner ist, ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Insgesamt erhielt die Jury 36 Bewerbungen, aus denen Stantcheva und Abou-Chadi ausgewählt wurden. „Beide repräsentieren auf ihre eigene Art und Weise Henrik Enderleins Vermächtnis“, heißt es von der Jury. Beide Preisträger seien politisch sehr aktiv und trügen zum öffentlichen Diskurs bei, begründete er die Auswahl. Der Preis wurde bei einer Zeremonie am Mittwoch in Paris verliehen.

