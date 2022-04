Heyer Medical Regierung untersagt chinesische Übernahme von Beatmungsgeräte-Hersteller

Beatmungsgeräte werden vor allem auf Intensivstationen verwendet, gerade in der Corona-Pandemie.

Berlin Schon vor mehr als einem Jahrhundert residierten prominente Kurgäste bei der Firma Heyer. Im rheinland-pfälzischen Bad Ems reisten damals die Könige von Belgien, Sachsen und Norwegen an, um zu inhalieren, schreibt der Historiker Hermann Sommer.

Die traditionsreiche, 1883 gegründete Heyer Medical AG stand nun jedoch kurz davor, in chinesische Hände zu geraten. Die Aeonmed Gruppe aus Peking hatte bereits im März 2020 die Übernahme formal abgeschlossen. Aeonmed ist wie Heyer ein Medizingerätehersteller, vor allem für Beatmungsgeräte.

Doch jetzt stoppt die Bundesregierung den Kauf. Dem Bundeskabinett wird am Mittwoch die Untersagung vorgelegt, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Es wird die Übernahme aus Gründen der öffentlichen Sicherheit stoppen.

Das Außenwirtschaftsrecht erlaubt es der Bundesregierung, den Erwerb eines inländischen Unternehmens durch einen ausländischen Investor zu untersagen, um die „öffentliche Ordnung oder Sicherheit“ zu gewährleisten. Im Fall von Heyer habe die Prüfung zu der Einschätzung geführt, dass solche Gefahren für öffentliche Sicherheit und Ordnung, hier konkret des Gesundheitsschutzes, gegeben seien, wird in Regierungskreisen erläutert.

Während der Covid-19-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Deutschland über eigene Produzenten verfügt, um sich unabhängig von außereuropäischen Herstellern mit Beatmungsgeräten versorgen zu können.

Finanzielle Probleme

Heyer Medical war vor der Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte nach einem Investor gesucht. Der Schwerpunkt des Unternehmens, welches auch in China, Malaysia, Indien, Saudi-Arabien und den USA vertreten ist, liegt auf Anästhesie- und Beatmungsgeräten, die in 80 Länder weltweit vertrieben werden.

Mit Aeonmed war ein Käufer gefunden worden. Auf dem chinesischen Festland umfasst das Geschäft von Aeonmed Krankenhäuser mit mehr als 10.000 installierten medizinischen Einrichtungen, darunter fast 800 Krankenhäuser. Darüber hinaus ist Aeonmed mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Mexiko, Indonesien und Indien in internationalen Märkten aktiv.

Auf seiner Internetseite wirbt das chinesische Unternehmen bereits mit der Übernahme: „Die Aufnahme von Heyers Produkten in das Produktportfolio von Aeonmed ist ein starkes Maß für das Engagement von Aeonmed Medical, ein globaler Marktführer in Medizinprodukten zu werden.“

Beide Unternehmen waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu der nun untersagten Übernahme zu erreichen.

