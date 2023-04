Die frühere Kanzlerin erhält an diesem Montag vom Bundespräsidenten das Großkreuz in besonderer Ausführung. Die Verleihung ist alles andere als ein Routineakt.

Berlin Man könnte es für einen gewöhnlichen Vorgang halten: Der Bundespräsident verleiht der Altkanzlerin eine Auszeichnung für ihre Verdienste. Doch wenn am Montagabend Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue Angela Merkel das Großkreuz in besonderer Ausführung verleiht, dann ist das kein Routineakt. Es ist, im Gegenteil, eine delikate Angelegenheit.

Das Großkreuz in besonderer Ausführung ist die höchste Stufe des Verdienstordens, die es in Deutschland für Regierungschefs und Altkanzler gibt. Überhaupt erst zwei Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde sie vergeben.

Wenn jetzt Steinmeier Merkel diese Ehrung zuteilwerden lässt, wird nicht nur über Merkels politisches Erbe gesprochen werden, sondern auch über das von Steinmeier.

Zum ersten Mal vergeben wurde das Großkreuz in besonderer Ausführung im Januar 1954. Bundespräsident Theodor Heuss ehrte damit Bundeskanzler Konrad Adenauer. Das war bereits zu Beginn zu dessen zweiter Amtszeit.

