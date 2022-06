Höherer Spitzensteuersatz Ampel-Streit um Entlastungen: Lindner zerpflückt Habecks Steuerplan

Berlin Christian Lindner (FDP) kann sich vor Ratschlägen derzeit kaum retten, und längst nicht alle sind aus seiner Sicht gut gemeint. SPD und Grüne drängen nicht nur auf eine Sondersteuer für Konzerne, die wegen des Ukrainekriegs Kasse machen. Die Koalitionspartner bringen angesichts der hohen Inflation auch ihre steuerpolitischen Forderungen aus dem Wahlkampf wieder ins Spiel: Entlastungen für untere Einkommen, gegenfinanziert durch höhere Steuern für Besserverdiener.

Die Ampelkoalition steuert auf einen grundsätzlichen Konflikt in der Steuerpolitik zu. Lindner und die FDP wollen die Steuerzahler entlasten. Sozialdemokraten und Grüne sind dazu nur bereit, wenn es Steuererhöhungen an anderer Stelle gibt. „Wenn man nicht den Spitzensteuersatz erhöht, gibt es für Entlastungen darunter wenig Spielraum“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich in einem Interview.

Nach der Lektüre des Interviews hat Lindner seine Beamten im Finanzministerium die Vorschläge Habecks durchrechnen lassen. Ergebnis: Wenn man niedrige und mittlere Einkommen über eine Abflachung des sogenannten „Mittelstandsbauchs“ aufkommensneutral entlasten will, müsste im Gegenzug der Spitzensteuersatz ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro im Jahr von derzeit 42 auf 57,4 Prozent steigen. Das wäre höher als zu Zeiten Helmut Kohls, als der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent lag.

Lindner: höherer Spitzensteuersatz „grandios falsch“

„Eine so drastische Steuererhöhung bereits für qualifizierte Fachkräfte, Handwerk und Mittelstand würde die wirtschaftlichen Entwicklungen in unserem Land strangulieren“, sagte Lindner dem Handelsblatt. Auch unter Gesichtspunkten der Fairness und Leistungsgerechtigkeit sei eine höhere Belastung „grandios falsch“. Es sei eine „rein ideologische Festlegung, die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen mit der Forderung nach Mehrbelastungen an anderer Stelle zu verbinden“, so Lindner.

Der Streit um die Steuerpolitik in der Ampel dürfte in den kommenden Wochen noch zunehmen. Im Herbst will Lindner den Bericht zur kalten Progression vorlegen. Darin berechnet das Finanzministerium alle zwei Jahre, wie hoch die schleichenden Steuerbelastungen durch das Zusammenspiel von Inflation, Lohnerhöhung und steigenden Steuertarifen ausfallen. Für Lindner ist klar: Er will die Mehreinnahmen des Staates zurückgeben.

Die Grünen machen aber bereits deutlich, einen Abbau der kalten Progression nur mitzutragen, wenn hohe Einkommen stärker zur Kasse gebeten werden. „Wir können über dieses Thema unter der klaren Bedingung reden, wenn eine Korrektur vollständig über eine Erhöhung der Einkommensteuer für Verdiener von Spitzeneinkommen gegenfinanziert wird“, sagt der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler. „Das wäre dann haushaltsneutral und zudem gerecht.“

Aufgrund der hohen Inflation und der Lohnsteigerungen rechnet man im Bundesfinanzministerium damit, dass der Ausgleich der kalten Progression rund zwölf Milliarden Euro jährlich kosten könnte. Auch in der SPD heißt es, dies sei zu teuer. Außerdem stünde ein Abbau der kalten Progression nicht im Koalitionsvertrag. Allerdings trifft dies auch die Mittelschicht.

Ausgleich der kalten Progression nur für untere und mittlere Einkommen?

Grüne und SPD denken deshalb auch darüber nach, die kalte Progression nur für kleine und mittlere Einkommen zu dämpfen. Doch auch hier heißt es aus dem Finanzministerium: das könne man vergessen. Lindner betont, die Ampel habe Steuererhöhungen ausgeschlossen – das gelte auch für heimliche. Um eine Entlastung gegenzufinanzieren, möchte er im Haushalt sparen. „Bei entsprechendem politischen Willen zur Prioritätensetzung wäre eine Entlastung auch anders finanzierbar“, so Lindner.

Die Ampel hatte sich in der Steuerpolitik ursprünglich wenig vorgenommen. Wegen mangelnder Schnittmengen einigte sich die Ampel in den Koalitionsverhandlungen darauf, den Status quo weitgehend beizubehalten. Indes seit Ausbruch des Ukrainekriegs ist die Welt eine andere. Wegen der hohen Inflation hat die Regierung zwei Entlastungspakete von rund 30 Milliarden Euro aufgelegt. Doch insbesondere das zweite Entlastungspaket ginge an den Menschen teilweise vorbei und schüre noch Inflationstendenzen, räumt ein Regierungsvertreter ein. Zielgenauer als ein Tankrabatt oder eine Energiepreispauschale wären echte Steuerentlastungen.

Im ersten Entlastungspaket hatte die Regierung bereits den steuerlichen Grundfreibetrag sowie den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht. Doch angesichts der immer weiter steigenden Preise reicht das nicht. Deshalb entbrennt langsam auch eine Debatte um echte Steuerentlastungen, mit der eine Verteilungsdebatte einhergeht: Denn untere Einkommen trifft eine hohe Inflation laut Studien deutlich stärker als obere Einkommen.

Auf die sicherheitspolitische Zeitenwende müsse daher eine finanzpolitische Zeitenwende folgen, sagt ein SPD-Vertreter. Gemeinsam mit den Grünen wittert die SPD die Chance, ihre Steuerpläne doch noch umzusetzen, wenn sie genug Druck auf Lindner ausüben. Der steht vor einem Problem: Einerseits tritt er für Entlastungen ein, gleichzeitig will er die Schuldenbremse 2023 unbedingt wieder einhalten.

Ökonomen sehen Steuersenkung zwiespältig

Wer Entlastungen fordere, so Habeck, „müsse sagen, wie man gleichzeitig Steuern senkt, den Sozialstaat erhält, nötige Investitionen tätigt und die Schuldenbremse wahrt – oder was man davon aufgibt“. Mit anderen Worten: Habeck findet, Lindner fordere die Quadratur des Kreises. Lindner dagegen meint, Habeck mache es sich zu einfach. Dessen Rechnung, im Gegenzug für Entlastungen für untere Einkommen einfach bei oberen etwas draufzuschlagen, gehe mathematisch nicht auf, wenn man Gutverdiener und Personengesellschaft nicht über Gebühr schröpfen will.

Unterstützung erhält der Finanzminister vom Verband der Familienunternehmen. „Die kalte Progression ist de facto eine Steuererhöhung, in Inflationszeiten sogar eine kräftige Steuererhöhung“, sagte Hauptgeschäftsführer Albrecht von der Hagen. Wer jetzt vorschlage, nur einzelne Einkommensgruppen von diesem Übergewinn des Staates zu befreien, habe „vermutlich keine Ahnung, dass die Einkommensteuer zugleich auch die Unternehmensteuer für mehr als 75 Prozent der Betriebe ist“.

Ökonomen sehen die Angelegenheit zwiespältig. Der Ausgleich der kalten Progression für alle sei eigentlich „steuersystematisch geboten“, sagte Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft (IfW). Es sei aber die Frage, wie der Staat einer weiter steigenden Inflation entgegenwirken könne, so der Ökonom. Steuersenkungen seien da „nicht das perfekte Mittel“. Das sieht Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) anders: „Die nochmals deutlich erhöhte Inflation und somit reduzierte Kaufkraft aller verlangt einen entsprechenden Ausgleich in der Einkommensteuer“, sagt er. „Einkommen über einer bestimmten Grenze nicht in Höhe der kalten Progression zu entlasten, wäre eine versteckte Steuererhöhung.“

