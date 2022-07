Hohe Energiekosten „You’ll never walk alone“ – Scholz kündigt neue Entlastungen an

Berlin Im Kanzleramt kam am Freitag fast Stimmung wie im Fußballstadion auf. Niemand solle mit den Belastungen durch die Energiekrise allein gelassen werden, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ganz im Sinne des weltberühmten Liedes des Fußballvereins FC Liverpool „You’ll never walk alone“.

Und so kündigte der Kanzler neue Entlastungen im Kampf gegen die hohen Gaspreise an. Scholz sagte: „Wir sind uns darüber einig, dass wir dauerhaft weitere Entlastungen auf den Weg bringen.“

Anlass ist, dass auf Gasverbraucher noch höhere Preise zukommen: Die Bundesregierung will kriselnde Gasversorger, insbesondere Uniper, stützen. Die Versorger sollen ab Oktober, möglicherweise schon ab September, ihre Kostensteigerungen weitergegeben können. Dafür wird ein sogenanntes Umlageverfahren eingeführt.

Uniper und Co. können dann 90 Prozent der Kosten weitergeben, die ihnen entstehen, weil russische Gaslieferungen ausfallen und sie teuren Ersatz beschaffen müssen. Das soll dann auf alle Gasverbraucher umgelegt werden. „Das können zwei Cent für die Kilowattstunde sein. Das kann aber auch ein höherer Betrag sein“, sagte Scholz. Die Umlage belaste eine vierköpfige Familie mit etwa 200 bis 300 Euro pro Jahr.

Auf mehreren Wege sollen deshalb Erleichterungen kommen. Im Zentrum steht eine Reform des Wohngeldes. Scholz kündigte an, zum Jahreswechsel werde der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Zudem soll eine Heizkostenpauschale eingeführt werden. Auch spezielle Hilfen für Rentner und Studierende sind geplant.

Olaf Scholz: „Werden mit 30 Prozent bei Uniper einsteigen“

Die Neuaufstellung des Arbeitslosengeldes soll ebenfalls Teil der Entlastungen werden. Diese hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) diese Woche vorgelegt. Demnach sollen die Regelsätze „angemessen steigen“. Die Reform soll „definitiv“ zum ersten Januar in Kraft treten, sagte Scholz. Die Regierung prüfe zudem, Mieter bei besonders hohen Energiekosten vor Zahlungsausfällen zu schützen.

Weitere Entlastungen bei weiterer Gesprächsrunde

Auch bei den Unternehmenshilfen will die Bundesregierung aufstocken. Das vor wenigen Tagen gestartete und bislang bis September begrenzte Zuschussprogramm für die von hohen Energiekosten betroffenen Unternehmen soll verlängert werden. Auch die Absicherungen mit staatlichen Bürgschaften und das Kreditprogramm der KfW-Förderbank sollen ausgebaut werden.

Darüber hinaus kündigte Scholz weitere Entlastungen an, die aus der „Konzertierten Aktion“, entstehen sollen. Diese informelle Gesprächsrunde aus Politik, Arbeitgebern und Gewerkschaften tagt Mitte September erneut. „Niemand wird alleine in die Zukunft gehen“, erklärte der Bundeskanzler. Man werde als Land „sehr stabil durch die Herausforderungen kommen“.

Welche weiteren Entlastungen im Zuge der Konzertierten Aktion noch entstehen können, ist noch nicht abzusehen. Es dürfte darum gehen, insbesondere Bürger mit geringem Einkommen noch stärker zu schützen. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sagte vor Kurzem: „Die Politik muss einen Weg finden, die Härten insbesondere für einkommensschwache Haushalte abzufedern.“

Fratzscher unterstützt einen Vorschlag des evangelischen Wohlfahrtsverbands Diakonie, für die Dauer von sechs Monaten einen Krisenzuschlag von mindestens 100 Euro an die Bezieher von Grundsicherung oder Wohngeld zu zahlen.

In der Bundesregierung waren zuletzt öffentlich Differenzen deutlich geworden, wie mit weiteren Entlastungen umgegangen werden soll. Insbesondere Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte darauf verwiesen, dass für neue Entlastungen kaum finanzieller Spielraum bestehe.

Entlastungen finanziell wohl kein Problem

Die am Freitag angekündigten Entlastungen seien erst einmal kein Problem, hieß es am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums. Die Umlage werde so hoch nicht sein und die Mehrbelastungen für die Verbraucher würden nicht dramatisch ausfallen. Daher bestehe auch kein Problem mit der Finanzierung der Entlastungen.

Gasspeicher

Die Bundesregierung plant, ab dem kommenden Jahr nicht mehr von der Ausnahmeregel der Schuldenbremse Gebrauch zu machen. Das allerdings wird zunehmend infrage gestellt, auch von führenden Grünen-Politikern.

Entlastungen und weitere Herausforderung durch die schwierige wirtschaftliche Lage kosteten viel Geld, sagte zuletzt Grünen-Co-Chef Omid Nouripour: „Wie wir das alles ohne frisches Geld und mit der Schuldenbremse bewältigen wollen, werden wir sehen.“

Kanzler Scholz antwortete auf die Frage, ob die Schuldenbremse 2023 angesichts neuer Entlastungen eingehalten werden könne, nur: „Wir haben den Finanzspielraum, den wir brauchen.“

