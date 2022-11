 Hohe Inflation: Mehr als 1300 Euro Entlastung für Familien: Lindner will kalte Progression vollständig ausgleichen

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Bürger und Unternehmen in den kommenden beiden Jahren deutlich stärker entlasten, um die „kalte Progression“ auszugleichen. Dazu bessert er das Inflationsausgleichsgesetz nach.

Wegen der höheren Inflation plane die Regierung 2023 mit einem steuerlichen Ausgleich im Umfang von 15,8 Milliarden Euro und 2024 von 29,3 Milliarden Euro, hieß es im Finanzministerium.

Am Mittwoch legt Lindner im Kabinett den Progressionsbericht vor, den die Bundesregierung alle zwei Jahre erstellt. Er gibt Aufschluss darüber, wie stark die Bürger und Unternehmen durch die schleichenden Steuererhöhungen belastet werden.

Von kalter Progression spricht man, wenn Steuerzahler in eine höhere Tarifstufe kommen und dem Fiskus mehr überweisen, obwohl ihre Einkommenserhöhung nur die Inflation ausgleicht. Sie werden also vom Staat stärker belastet, obwohl sie sich nicht mehr leisten können. In Zeiten hoher Inflation ist dieser Effekt besonders gravierend.

Lindner hatte bereits angekündigt, dass er nicht zum Inflationsgewinner werden wolle und deshalb diese Mehreinnahmen an die Bürger und Unternehmen zurückgeben werde. Das entsprechende Inflationsausgleichsgesetz hatte er im Sommer vorgelegt.

Damals rechnete die Bundesregierung aber noch mit einer Inflation von 5,8 Prozent im Jahr 2022 und von 2,5 Prozent 2023. Mittlerweile geht sie von 7,2 beziehungsweise 6,3 Prozent aus.

45 Milliarden Euro für Ausgleich der kalten Progression

Entsprechend will Lindner nun bei den steuerlichen Korrekturen nachbessern, auch wenn das für den Fiskus deutlich teurer wird. Im Sommer hatte er mit einem Volumen von insgesamt 30 Milliarden Euro für die Jahre 2023 und 2024 gerechnet. Nun sehen die Eckpunkte 45 Milliarden Euro vor, hieß es im Ministerium.

Konkret plant das Finanzministerium, den Grundfreibetrag anzuheben. Bis zu dieser Grenze müssen keine Steuern gezahlt werden. Sie soll im kommenden Jahr von derzeit 10.347 auf 10.908 Euro ansteigen. Im Jahr 2024 ist dann eine Anhebung auf 11.604 Euro geplant. Auch der Kinderfreibetrag soll ansteigen, und zwar von aktuell 5260 Euro auf 6384 Euro im Jahr 2024.

Zudem sieht Lindners Vorschlag eine Verschiebung des Steuertarifs vor. Das bedeutet, dass der jeweils höhere Steuersatz erst bei einem höheren Einkommen greift. Deutlich wird das beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Der wird derzeit bei einem Einkommen von 58.597 Euro fällig. Im Jahr 2023 müsste er erst ab einem Einkommen von 62.826 Euro bezahlt werden und 2024 ab 66.778 Euro.

Beispielrechnungen: zwischen 405 und 1328 Euro Entlastung

Im Finanzministerium hat man Beispiele durchgerechnet, was all diese Änderungen den Steuerzahlern bringen würden. Ein Single mit einem monatlichen Einkommen von 2400 Euro würde im kommenden Jahr um 197 Euro entlastet, 2024 um weitere 208 Euro. Bei einem Einkommen von 13.000 Euro monatlich beliefe sich der Effekt auf 674 Euro im Jahr 2023 und zusätzlich 664 Euro 2024.

Familien würden aufgrund des Kinderfreibetrags von den Änderungen noch stärker profitieren. Eine Familie mit zwei Kindern, bei der beide Elternteile arbeiten und insgesamt 2600 Euro monatlich verdienen, würde im Jahr 2023 um 662 Euro entlastet und 2024 um weitere 214 Euro. Insgesamt würde sie also im Jahr 2024 rund 836 Euro weniger Steuern zahlen als derzeit.

Bei einer Familie mit zwei Kindern und 5506 Euro monatlichem Bruttolohn beliefe sich die Entlastung auf 874 Euro im Jahr 2023 und weitere 456 Euro 2024. Insgesamt würde die Familie also um 1328 Euro entlastet.

Vermeidung einer heimlichen Steuererhöhung

Allerdings handelt es sich genau genommen nicht um eine Steuersenkung, sondern um die Vermeidung einer Belastung. Denn die Zahlen entsprechen nach Angaben aus dem Finanzministerium genau dem Effekt der kalten Progression.

Würde es keinen Ausgleich geben, müsste eine Familie auf das Monatseinkommen von 5506 Euro im Jahr 2024 genauso viel Steuern zahlen wie im laufenden Jahr, obwohl sie sich wegen der Inflation deutlich weniger davon leisten könnte.

Durch die Änderungen beim Steuertarif will Lindner also verhindern, dass der Staat auf Kosten der Bürger zum Inflationsgewinner wird. Allerdings sehen das in der Ampelkoalition nicht alle so. Die Grünen und Teile der SPD wollen auf die inflationsbedingten Mehreinnahmen des Staates nicht verzichten. Sie argumentieren, dass vom Ausgleich der kalten Progression Besserverdiener stärker profitieren.

Streit in der Ampelkoalition

Lindner war Grünen und SPD beim Inflationsausgleichsgesetz entgegengekommen. So soll es für hohe Einkommen keinen zusätzlichen Ausgleich geben. Auch der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent soll unverändert bleiben. Er wird nach den Plänen des Finanzministeriums weiterhin ab 277.826 Euro Jahreseinkommen fällig.

Trotzdem dürfte Lindners Plan, den Ausgleich der kalten Progression jetzt mit den neuen Inflationszahlen noch mal auszuweiten, in der Ampelkoalition für Diskussionen sorgen. Das Gesetz liegt bereits im Bundestag. Die Koalitionsfraktionen müssen es also im parlamentarischen Verfahren noch entsprechend ändern. Dazu will Lindner eine Formulierungshilfe vorlegen, sie soll kommende Woche ins Kabinett.

Im Finanzministerium verweist man darauf, dass sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsausschuss im September auf eine Anpassung des Gesetzes verständigt hatten. Vom Abbau der kalten Progression würden rund 48 Millionen steuerpflichtige Bürger, Arbeitnehmer, Rentner, Selbstständige sowie Unternehmer profitieren, hieß es in dem Beschluss. Und weiter: „Wenn im Herbst Progressionsbericht und Existenzminimumbericht vorliegen, werden die Werte angepasst.“

