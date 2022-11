Über 1300 Euro Entlastung für Familien: Lindner will kalte Progression vollständig ausgleichen

Angesichts der gestiegenen Inflation legt Finanzminister Lindner bei den Steuerentlastungen nach. In den kommenden zwei Jahren will er 45 Milliarden Euro an Bürger und Unternehmen zurückgeben.

02.11.2022