Während die Ampelkoalition ihr drittes Entlastungspaket feiert, sorgt sie im Stillen für steigende Sozialabgaben. Berechnungen zeigen, wie teuer das für Arbeitnehmer wird.

Der Bundesfinanzminister gab nach der Sitzung des Bundeskabinetts ein Pressestatement – ungewöhnlich für den FDP-Politiker. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner

Berlin Nach der Kabinettssitzung am Mittwoch tat Christian Lindner (FDP) etwas Ungewöhnliches: Er gab extra ein Statement für die Kameras ab. Der Finanzminister hob die Entlastungen hervor, welche die Bundesregierung kurz zuvor auf den Weg gebracht hatte.

Doch während der FDP-Chef und die Ampelpolitiker öffentlich die geplanten Entlastungen feiern, arbeitet die Bundesregierung an anderer Stelle an Belastungen. Nur dass der zuständige Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) darüber öffentlich nicht so ausgiebig spricht. Denn die großen Steuerentlastungen werden teils zur Hälfte wieder von höheren Sozialbeiträgen aufgezehrt. Vor allem Beschäftigte mit höheren Einkommen müssen sich auf deutlich steigende Sozialabgaben von mehr als 600 Euro im nächsten Jahr einstellen.

Zu diesem Ergebnis kommt der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Nürnberg-Erlangen, der für das Handelsblatt Be- und Entlastungen für verschiedene Einkommen berechnet hat. „Ein nicht unwesentlicher Teil der beabsichtigten Entlastungen wird durch die Erhöhung der Sozialbeiträge wieder aufgefressen“, sagt Hechtner.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen