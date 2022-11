Hubertus Heil Der Anwalt der Abgehängten kämpft um seine Sozialstaatsreform

Höherer Mindestlohn, Rentenpaket, verlängerte Kurzarbeit: Der Sozialminister konnte viele seiner Vorhaben durchsetzen. Auch beim Bürgergeld will er sich nicht ausbremsen lassen.

„Wir wollen nicht nur Schutz geben. Wir wollen Chancen für ein selbstbestimmtes Leben schaffen.“ (Foto: Reuters) Arbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag

Berlin Wenn die SPD sehen will, was sie in der Ampelkoalition auf ihrer Habenseite hat, dann richten sich die Blicke ganz schnell auf Hubertus Heil. Der Arbeits- und Sozialminister muss all die Kernthemen umsetzen, die seine Partei im Wahlkampf in den Vordergrund gestellt hatte.

Die zwölf Euro Mindestlohn gelten seit Oktober, das erste Rentenpaket ist in Kraft, die Kurzarbeit hilft weiter über die Krise. Doch bei der „größten Sozialstaatsreform seit 20 Jahren“, wie Heil das geplante Bürgergeld nennt, da hakt es gewaltig. Die Union kann das Vorhaben über die Länder, in denen sie mitregiert, im Bundesrat blockieren. Und nach dem Streit über das Bundeswehr-Sondervermögen ist es die zweite Kraftprobe, in der die größte Oppositionsfraktion die Muskeln spielen lässt.