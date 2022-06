Ifo-Beraterklima Krise? Welche Krise? Diese Berufsgruppe strotzt vor Optimismus

Anders als für die deutsche Gesamtwirtschaft, kann nach nunmehr viereinhalb Monaten Ukrainekrieg von Rezessionsangst in der Beraterbranche keine Rede mehr sein.

Berlin, Düsseldorf Der Schock war groß, als im Februar der Krieg nach Europa kam, nicht nur bei Bürgern und Wirtschaft. Auch Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hielten die Luft an; das Ifo-Beraterklima sackte im März schlagartig ab. Beurteilten im Februar noch 26 Prozent der Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer ihre Geschäftsaussichten positiv, waren es im März nur noch elf Prozent. Die Zahl der Pessimisten verdoppelte sich von fünf auf zehn Prozent.

Doch anders als für die deutsche Gesamtwirtschaft kann nach nunmehr viereinhalb Monaten Ukrainekrieg von Rezessionsangst in der Beraterbranche keine Rede mehr sein. Ifo-Experte Klaus Wohlrabe, der das Beraterklima für das Handelsblatt berechnet, sagte: „Dem Bereich der Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung geht es gegenwärtig sehr gut.“ Jedes zweite Unternehmen berichte „aktuell von einer guten Geschäftslage“; lediglich vier Prozent seien unzufrieden.

Das Beraterklima ist eine Sonderauswertung des Ifo-Geschäftsklimas, des wichtigsten Frühindikators für die Entwicklung der Konjunktur in Deutschland. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft bezeichneten im Juni lediglich 40 Prozent ihre Geschäftslage als gut, während immerhin zwölf Prozent unzufrieden waren.

Zunächst waren die Berater sehr vielversprechend in das Jahr 2022 gestartet. Zwei Drittel der Unternehmen und Kanzleien berichteten von einer guten Geschäftslage, das war der höchste Stand seit knapp vier Jahren.

Zwar folgte dann ein kurzer Schock nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Doch mittlerweile haben sich die Stimmungsdaten wieder in der Nähe des langfristigen Mittelwerts eingependelt. „Generell zeigt sich die Beraterbranche relativ robust gegenüber der allgemeinen konjunkturellen Lage. Auch der Krieg in der Ukraine hat bisher keine Spuren hinterlassen“, betont Wohlrabe.

Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft sind die Berater sehr gut aufgestellt. Das Beraterklima liegt um mehr als 30 Punkte höher als das Geschäftsklima für die gesamte deutsche Wirtschaft.

Mit Rat Sicherheit geben

Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwaltvereins (DAV), Sylvia Ruge, bestätigt: „Ja, die Anwaltschaft kann auch in unsicheren Zeiten beruhigt in die Zukunft schauen, weil ihr Rat ein wenig Sicherheit geben kann.“

Und der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV), Torsten Lüth, meint: „Ein guter Rat ist immer wertvoll und in angespannten, unwägbaren Zeiten oft doppelt wichtig.“ Viele der Mandanten seien infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie finanziell stark angeschlagen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs hätten die Aussichten auf eine schnelle Erholung „herb gedämpft“. Auch die nun steigenden Zinsen bekämen die Unternehmen unmittelbar zu spüren.

Ähnliches berichtet auch Melanie Sack, stellvertretende Vorstandssprecherin des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). Die Lage der Branche sei geprägt von der steigenden Unsicherheit in der Wirtschaft.

Dadurch nehme die Nachfrage nach „Vertrauensdienstleistungen“ weiter zu. So resultierten aus Krieg, Sanktionen und den damit verbundenen Energieengpässen Fragen nach den Folgen für das Geschäftsmodell der jeweiligen Unternehmen, beispielsweise, ob die Sanktionen gegen Russland relevant oder wie deren Auswirkungen zu bilanzieren sind.

Sack erklärt: „Daneben beschäftigen die Wirtschaft und die Prüferbranche nach wie vor die Folgen der Coronapandemie und ganz aktuell auch die Auswirkungen der Zinswende und der kräftige Anstieg der Inflation.“

Umsätze der Berater legten zu

Tatsächlich legten die Umsätze der Berater im vergangenen halben Jahr merklich zu. Rund die Hälfe der Unternehmen erzielte im Juni mehr Umsatz als im Vorjahr, lediglich neun Prozent meldeten Umsatzrückgänge, zeigen die Ifo-Daten. Rund 42 Prozent der Beratungsunternehmen rechnen mit weiter steigenden Umsätzen in den kommenden Monaten, nahezu kein Befragter rechnet mit einem Rückgang, erläutert Ifo-Experte Wohlrabe.

DStV-Präsident Lüth etwa geht von einer „arbeitsintensiven“ zweiten Jahreshälfte 2022 aus: Bis Ende Oktober seien sämtliche Feststellungserklärungen zur Grundsteuer an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

Hierfür müssten nahezu 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. „Diese Herkulesaufgabe läuft an, während die Beraterinnen und Berater knietief in der Bearbeitung der Corona-Schlussabrechnungen stecken“, schildert Lüth.

Zugleich stiegen die Arbeitsagenturen verstärkt in die Abschlussprüfungen der pandemiebedingten Kurzarbeitergeld-Anträge ein. Der Steuerberaterpräsident resümiert: „Das Arbeitspensum bleibt folglich hoch.“

Neben neuen Geschäften führen auch Preissteigerungen zu höherem Umsatz. Gegenwärtig berichtet jede zweite Beratungsgesellschaft von entsprechenden Plänen. Höhere Werte registrierte das Ifo-Institut zuletzt im ersten Quartal 2013. Die Rekordinflation in Deutschland schlägt also voll auf die Honorare der Berater durch.

Sorge, dass die Preissprünge den Auftragsbestand gefährden könnten, scheint unter den Beratern nicht zu bestehen, konstatiert Ifo-Experte Wohlrabe. Der Auftragsbestand sei sogar höher als im Sommer des Vorjahres.

Wettbewerb annehmen

So blickt denn auch der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer „insgesamt verhalten positiv in die Zukunft“, sagt IDW-Vorständin Sack. Jahresabschlussprüfungen seien nach wie vor ein „Stabilitätsanker“ der Branche. Auch Beratungsleistungen zu aktuellen Themen blieben gefragt, zudem werde Unterstützung bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiter zunehmen.

DAV-Hauptgeschäftsführerin Ruge verweist indes darauf, dass „kostenoptimierter, passgenauer Rechtsrat“ zunehmen werde, nicht nur im Unternehmensbereich, sondern auch unter Verbrauchern.

„Anwaltskanzleien, die den Wettbewerb annehmen und flexibel auf die Bedürfnisse der Mandantinnen und Mandanten reagieren, haben auch in Krisenzeiten gute Aussichten“, ist Ruge überzeugt. Unter Druck würden Anwälte geraten, die nicht mit dem Wandel gingen.

Die glänzenden Geschäfte der Beraterzunft spiegeln sich auch in den Personalplanungen wider. Etwa ein Drittel der Unternehmen möchte laut Ifo die Mitarbeiterzahl erhöhen. Verkleinerungen des Mitarbeiterstammes sind kaum vorgesehen.

Allerdings, so erklärt der DStV, seien die personellen Ressourcen in den Kanzleien begrenzt. Der intensive Wettbewerb um Fachkräfte und Nachwuchs reiße nicht ab. Die Kanzleien müssten deutlich mehr Zeit und Kreativität für die Personalgewinnung aufwenden.

Und IDW-Vorständin Sack beklagt: „Viele mussten ihre Aktivitäten in der Ukraine aufgrund des dortigen Krieges einstellen und haben Mitarbeiter evakuiert.“

Mehr: Wirtschaftskanzleien sind im Dauerhoch.