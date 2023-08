Ifo-Bildungsbarometer Deutsche beklagen Qualitätsverluste in den Schulen

Die Deutschen stellen den Schulen und dem Bildungswesen keine guten Noten aus, zuletzt hat die Qualität eher noch abgenommen. Vier Gründe sind dafür verantwortlich.

Ein großer Teil der Deutschen hält den Lehrermangel für ein schwerwiegendes Problem. (Foto: dpa) Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen in ihrem Klassenraum

Berlin Mit ihrem Zehn-Punkte-Plan will die Bundesregierung Deutschland wirtschaftlich wieder nach vorn bringen. Ein Fokus ist die Bildung: „Hervorragende Bildung, Forschung und Entwicklung machen den Wissenschaftsstandort Deutschland aus“, heißt es in dem bei der Kabinettsklausur in Meseberg verabschiedeten Programm.

Doch von „hervorragender Bildung“, die zum Großteil Ländersache ist, spüren die Menschen wenig. Ein Viertel von ihnen bewertet die Schulen in ihrem Bundesland nur mit „ausreichend“ oder schlechter, zeigt das aktuelle Bildungsbarometer des Ifo-Instituts, für das rund 5600 Personen befragt wurden.

Vergaben vor zehn Jahren noch 38 Prozent der Befragten für die Schulen die Noten 1 oder 2, sind es aktuell nur noch 27 Prozent. Die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Schulsystem ist in der seit 2014 durchgeführten Erhebung damit auf einem neuen Tiefstand angelangt. „Das sind alarmierende Befunde“, sagte Ludger Wößmann, Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik.