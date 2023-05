Iglu-Studie 2021 Grundschüler in Deutschland hängen beim Lesen deutlich zurück

Deutschlands Viertklässler lesen immer schlechter – in der Pandemie sind sie noch weiter abgesackt. Doch Corona ist bei Weitem nicht der einzige Grund für die Misere.

Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann einer Studie zufolge nicht richtig lesen. (Foto: dpa) Grundschüler

Berlin Deutschlands Viertklässler schneiden bei der Lesekompetenz deutlich schlechter ab als Gleichaltrige in anderen Ländern. In der aktuellen Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) landete Deutschland 2021 in der EU auf dem zwölften von 19 Plätzen. Der Abstand zu den Spitzenreitern Finnland und Polen beträgt rund ein halbes Schuljahr.

Die Untersuchung findet alle fünf Jahre statt. Dass Grundschüler in Deutschland immer schlechter lesen, ist schon seit 15 Jahren zu beobachten. Die Pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Während der Pandemie war der Unterricht an 183 Tagen ganz oder teilweise ausgefallen – deutlich häufiger als in anderen Ländern.

Das deutsche Schulsystem scheitert zudem zunehmend daran, die Unterschiede zwischen den Schülern auszugleichen. Die Gruppe derer, die nicht das Rüstzeug für weiterführende Schulen mitbringen, wächst, die weit kleinere Gruppe guter und sehr guter Viertklässler schrumpft.

Dass mittlerweile ein Viertel der Viertklässler als leseschwach gilt, sei „alarmierend“, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).