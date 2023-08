Immobilien Bauwirtschaft fordert mehr als Steueranreize für Wohnungsbau

SPD, Grüne und FDP haben sich auf neue Regeln für Abschreibungen geeinigt. Der Wirtschaft reicht das nicht. Auch die Liberalen fordern weitere Maßnahmen.

Die Bundesbauministerin will den Wohnungsbau in Deutschland stärken. (Foto: dpa) Klara Geywitz

Berlin Die Pläne von SPD, Grünen und FDP, durch erleichterte Abschreibungsregelungen für den Bau neuer Wohnungen zu sorgen, gehen der Wirtschaft nicht weit genug. Diese Maßnahme werde „nicht ausreichen, um den Wohnungsbau als Ganzes in Schwung zu bringen“, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), dem Handelsblatt.

Die Bundesregierung hatte sich am Dienstag endgültig geeinigt, wie sie die Wirtschaft entlasten will. An diesem Mittwoch will das Kabinett auf Schloss Meseberg das sogenannte Wachstumschancengesetz beschließen. Dazu gehören unter anderem erleichterte Abschreibungsmöglichkeiten im Wohnungsbau in Form einer degressiven Absetzung für Abnutzung (Afa), also einer Abschreibung mit jährlich sinkenden Abschreibungsbeträgen.

Für Wohngebäude, mit deren Bau nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Oktober 2029 begonnen wird, plant die Regierung eine Abschreibung von sechs Prozent der Investitionskosten, ohne Baukostenobergrenze.