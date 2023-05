 Immobilien: Wie der Staat mit Auflagen und Kosten den Wohnungsbau erschwert

Die Regierung hat im Wohnungsbau ambitionierte Ziele ausgegeben. Doch die Realität sieht anders aus, wie aktuelle Zahlen zeigen. Schuld daran ist auch der Staat selbst.

In Deutschland gibt es zahlreiche Gesetze und Vorgaben für den Wohnungsbau. (Foto: dpa) Neubaugebiet in Hannover

Berlin Die Zahl der neu gebauten Wohnungen in Deutschland ist nur marginal gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurden im vergangenen Jahr 295.300 Wohneinheiten fertiggestellt. Das waren nur 1900 Wohnungen oder 0,6 Prozent mehr als 2021, aber weniger als im Jahr 2020 mit 306.400 Wohnungen.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat somit ihr Neubauziel deutlich verfehlt. Als Ziel hatte die Bundesregierung jährlich 400.000 neue Wohnungen ausgegeben, darunter 100.000 Sozialwohnungen.

Die Ministerin beschrieb am Dienstag die Lage als „stabil“. Angesichts „mehrerer Förderstopps im letzten Jahr“ und des Kriegs in der Ukraine sei der leichte Anstieg beim Wohnungsneubau eine „sehr beachtliche Leistung der kompletten Baubranche“, sagte Geywitz. Am 400.000er-Ziel halte sie fest.

