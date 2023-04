Deutschland braucht mehr Wohnungen, vor allem in Ballungsgebieten. Bei hohen Kosten für Grundstücke und steigenden Preisen ruhen viele Hoffnungen auf dem seriellen Bauen. Zu Recht?

Dachaufstockungen, Lückenschließungen oder Nachverdichtungen lassen sich mit seriellem Bauen schneller erreichen als mit konventioneller Bauweise. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Baumodule

Berlin Fertigbäder schweben als Raummodul per Kran auf die Baustelle in Berlin-Köpenick. Wand- und Deckenteile treffen ebenfalls vorfabriziert ein. In nur 16 Monaten Bauzeit entstehen so zwei neue Gebäude mit 66 Wohnungen für Singles, Paare und Familien.

Im benachbarten Stadtbezirk Neukölln wurde in modularer Bauweise ein Apartmenthaus mit 105 Studentenwohnungen geschaffen, mit eigenem Bad und Miniküche. Im Erdgeschoss ist eine „Learning Lounge“ ausgeschildert.

Beide Projekte stammen aus einer 2018 geschlossenen Rahmenvereinbarung von Bundesbauministerium, dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

Was sperrig klingt, bringt vor allem für öffentliche Unternehmen Vorteile, weil nicht jedes Vorhaben europaweit ausgeschrieben werden muss. Stattdessen können die rund 3000 GdW-Mitgliedsunternehmen aus einem Katalog genehmigter Bauprojekte das für sie passende auswählen. So werden schon die Vorlaufzeiten verkürzt. Gerade wurde eine Neuauflage einer solchen Rahmenvereinbarung gestartet, für die sich Bieter bis 10. April bewerben können.

