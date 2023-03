Immobilien Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sinkt 2022 um 6,9 Prozent

Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungsbau in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken. Besonders stark war der Rückgang bei Ein- und Zweifamilienhäusern.

(Foto: dpa) Wohnungsbau

Berlin Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist in Deutschland im Jahresverlauf 2022 immer weiter zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurde im vergangenen Jahr der Bau von 354.400 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,9 Prozent oder 26.300 Wohnungen weniger als 2021. Damals war mit 380.700 Baugenehmigungen der höchste Wert seit 1999 erreicht worden.

Niedriger als 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 mit 346.800 Wohnungen, teilte das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Zahlen mit.

In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Besonders stark war laut den statistischen Daten der Rückgang der Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser. So genehmigten die Baubehörden 78.100 neue Einfamilienhäuser. Das sind 15.800 weniger als 2021. Die Zahl der genehmigten Neubauwohnungen in Zweifamilienhäusern ging 2022 ebenfalls überdurchschnittlich stark zurück: In Zweifamilienhäusern wurden 27.700 Wohnungen genehmigt, 4400 weniger als im Vorjahr.