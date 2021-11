Impfpflicht Scholz wirbt für eine Abstimmung ohne Fraktionszwang

Bei einer möglichen Abstimmung für oder gegen eine Impfpflicht soll der Bundestag ohne Fraktionszwang entscheiden. Was bedeutet das eigentlich?

(Archivbild) Eine Abstimmung ohne Fraktionszwang wird besonders bei ethischen Fragen genutzt. (Foto: dpa) Bundestag

Düsseldorf Bei der Videokonferenz zwischen Angela Merkel, dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Vertretern der Bundesländer wurde an diesem Dienstag vor allem über schärfere Corona-Maßnahmen diskutiert. Doch auch die Impfpflicht war Thema.

Laut Handelsblatt-Informationen soll sich Scholz für die Einführung einer 2G-Pflicht im Handel ausgesprochen haben. Zudem habe er Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt, die bis Ende Februar umgesetzt werden solle. Die Abstimmung darüber im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden, sagte Scholz in der Runde laut Teilnehmern.

Auch der designierte Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich am Montag dafür ausgesprochen. Grund dafür ist, dass die Abgeordneten dann nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Rein rechtlich sind sie das ohnehin. In Artikel 38 Absatz 1 heißt es:

„Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages [...] sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“

In der Praxis wird aber von ihnen erwartet, dass sie sich bei Abstimmungen an der Mehrheit ihrer Fraktion orientieren. Bei grundlegenden ethischen Fragen, wie etwa der Sterbehilfe, wird daher diese sogenannte Fraktionsdisziplin aufgehoben.

„Bei solchen Themen hat es sich in der Vergangenheit bewährt, sie zur Gewissensfrage zu erklären“, sagte Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das Parlament diskutiert dann anhand von Gruppenanträgen.“ Solche Gruppenanträge sind bereits in Vorbereitung, heißt es.

Mit Agenturmaterial.

