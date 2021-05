Impfquote in Deutschland Wie hoch ist aktuell die Corona-Impfquote in Deutschland?

Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen – aber langsam. Doch wie hoch ist die Impfquote hierzulande aktuell? Ein Überblick der wichtigsten Zahlen.

Düsseldorf Seit Ende 2020 läuft in Deutschland die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Ziel ist es, Covid-19 einzudämmen und wieder zur Normalität zurückzukehren. Doch das Impfen in Deutschland geht langsamer voran als erwartet. Derzeit hängt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher.

Doch wie hoch ist die Impfquote in Deutschland? Warum impft Deutschland so langsam? Welche Impfstoffe sind vorhanden und welches Land hat weltweit aktuell die höchste Corona-Impfquote?

Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema Impfquote auf einen Blick.

Die Corona-Impfquote in Deutschland – der aktuelle Stand

Seit wann läuft die Corona-Impfkampagne in Deutschland?

Die Impfkampagne gegen Covid-19 läuft in Deutschland seit dem 27. Dezember 2020. Mittlerweile haben mehr als 37,5 Prozent der Deutschen eine Erstimpfung erhalten.

Was bedeutet die Impfquote?

Die Impfquote ist der Anteil der Menschen innerhalb der Bevölkerung, der bislang gegen Covid-19 geimpft wurde. Hier gibt es jedoch zwei unterschiedliche Impfquoten:

Die Impfquote mit Menschen mit der Erstimpfung. Eine Impfquote, die anzeigt, wie viele Menschen bereits zwei Impfdosen gespritzt bekommen haben und somit vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Warum gibt es zwei Impfquoten?

Es gibt zwei Impfquoten, weil die Impfung gegen Corona ein sogenanntes Doppelvakzin ist. Das heißt, Menschen, die nur eine Erstimpfung erhalten haben, haben keinen vollständigen Impfschutz. Erst nach der Zweitimpfung ist die Impfung komplett.

Deswegen ist die Quote der Zweitimpfungen relevanter und aussagekräftiger.

Wie hoch ist die Corona-Impfquote in Deutschland aktuell?

Aktuell haben 31.150.725 Personen in Deutschland mindestens die Erstimpfung erhalten. Davon sind 9.548.021 Personen vollständig geimpft, weil sie auch die Zweitimpfung gespritzt bekommen haben. Insgesamt wurden damit in Deutschland 40,6 Millionen Impfdosen verabreicht.

Die Impfquote der Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt damit aktuell bei 11,5 Prozent. Dies bezieht sich auf den Anteil der vollständig geimpften Personen.

37,5 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben eine Erstimpfung erhalten. Das ist im Schnitt mehr als jeder dritte Deutsche. Im Schnitt werden derzeit etwa 680.000 Impfungen pro Tag verabreicht.

Die aktuellen Corona- Zahlen des RKIs stehen kostenlos zum Download bereit.

Das Bundesministerium für Gesundheit fasst alle Impfungen in einem Dashboard zusammen.

Bekommen alle Geimpften ihre Grundrechte zurück?

Nein. Nur vollständig Geimpfte und Genesene sollen künftig mit Menschen gleichgestellt werden, die negativ getestet sind. Also nur 11,5 Prozent der Bevölkerung. Sie dürfen auch ohne vorherigen Test beispielsweise in Geschäfte, Zoos oder zum Friseur gehen. Zudem können sie sich im privaten Rahmen ohne Einschränkungen treffen, Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht mehr.

Nach einer Auslandsreise müssen Geimpfte und Genesene nicht mehr in Quarantäne – es sei denn, sie reisen aus einem Gebiet ein, in dem eine Virusvariante verbreitet ist. Die Pflicht zum Tragen einer Maske an bestimmten Orten sowie das Abstandsgebot im öffentlichen Raum gelten aber für alle Bürger weiter. Hintergrund ist auch die Befürchtung, dass die Akzeptanz für die Maskenpflicht bei noch nicht geimpften Bürgern zurückgehen könnte, wenn bereits viele Geimpfte ohne Maske unterwegs sind.

Alle Informationen dazu finden Sie hier: Ausgehen, Reisen, Einkaufen: Was für Geimpfte und Genesene gilt.

In welchem Bundesland ist die Corona-Impfquote aktuell am höchsten?

Das Saarland und Nordrhein-Westfalen liegen in Deutschland aktuell bei der Impfquote vorne. Im Saarland liegt die Impfquote aktuell bei 41,8 Prozent. In NRW liegt die Quote derzeit bei 39,6 Prozent. Schlusslicht ist Sachsen mit einer aktuellen Corona-Impfquote von 32,4 Prozent. Diese Werte beziehen sich auf Personen, die mindestens die Erstimpfung erhalten haben. (Stand: 18. Mai 2021)

Was bedeutet Herdenimmunität?

Herdenimmunität bedeutet, dass so viele Personen geimpft oder gegen das Virus immun sind, sodass es sich nur noch langsam verbreiten kann. Denn die Impfung führt dazu, dass sich weniger Menschen anstecken und so die Übertragung unterbrochen wird. Je mehr Menschen immun sind, desto eher werden auch Personen geschützt, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind – oder es aufgrund von Krankheiten wie Krebs oder einem schlechten Immunsystem gar nicht können. Dafür müssten 60 bis 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft sein.

Wann erreichen wir in Deutschland die Herdenimmunität?

Das Ziel der Regierung ist, bis zum Herbstanfang am 21. September möglichst 70 Prozent der Bevölkerung zweimal zu impfen, um die sogenannte „Herdenimmunität“ zu erreichen. Auch Pfizer-Chef Albert Bourla, Impfstoffhersteller des Biontech-Vakzins, hält für Herbst eine Rückkehr zur Normalität für realistisch.

Wer wird zuerst geimpft?

Die Impf-Reihenfolge in Deutschland ist als Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt. Zuvor hatte die ständige Impfkommission (Stiko) darüber beraten, welche Strategie sinnvoll ist und welche Bevölkerungsgruppen zuerst eine Impfung gegen Covid-19 benötigen. Doch die Impfpriorisierung ist, zumindest bei den Hausarztpraxen, für die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Johnson und Johnson aufgehoben worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel: Was das Ende der Impfpriorisierung für Impfwillige bedeutet.

Grund dafür war, dass nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, um die gesamte Bevölkerung zu impfen. Die wissenschaftliche Begründung der Stiko zum Download finden Sie hier.

Nach dem Prinzip die Schwächsten zuerst zu schützen, hat sich folgende Priorität ergeben:

Höchste Priorität: Über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten

Über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten Hohe Priorität: Über 70-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, Demenz, einer schweren psychischen Erkrankungen oder einer körperlichen Behinderung, Transplantationspatienten, bestimmte Kontaktpersonen

Über 70-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, Demenz, einer schweren psychischen Erkrankungen oder einer körperlichen Behinderung, Transplantationspatienten, bestimmte Kontaktpersonen Erhöhte Priorität: Über 60-Jährige, medizinisch vorbelastete Menschen, Polizei, Feuerwehr, Personal in Kitas, Schulen und im Einzelhandel, sowie Mitglieder von Verfassungsorganen Die Bundesregierung stellt auf ihrer Website die komplette Impfreihenfolge zur Verfügung.

Seit wann impfen Hausärzte in Deutschland?

Die Hausärzte in Deutschland werden seit dem 6. April 2021 in die Impfkampagne der Bundesregierung einbezogen. Das bedeutet, dass nun rund 35.000 Hausärzte Corona-Impfstoffe verimpfen. Hausärzte-Chef Ulrich Weigeldt lobt den Start, kritisiert jedoch die Verteilung der Impfstoffe.

Ab wann impfen die Betriebsärzte?

Ab dem 7. Juni sollen neben Zehntausenden Hausarztpraxen auch Betriebsärzte bei den Impfungen eingebunden werden. Betriebe können bald selbst über die Impfreihenfolge ihrer Mitarbeiter entscheiden. Eine Handelsblatt-Umfrage zeigt, wer zuerst dran sein wird. Hier lesen Sie den vollständigen Artikel: Ab 7. Juni impfen alle Betriebsärzte – Welche Mitarbeiter zuerst drankommen

Wie viele Impfdosen wurden bislang an Deutschland ausgeliefert?

Bis zum 16. Mai 2021 wurden insgesamt 46.508.623 Impfdosen an Deutschland geliefert. 87,4 Prozent dieser Impfdosen wurden seit dem Start der Impfkampagne in Deutschland bereits verimpft.

Von den gelieferten Impfdosen stammen 32.222.774 Dosen vom Hersteller Biontech und Pfizer. 9.576.849 Impfdosen kommen vom Hersteller AstraZeneca, 4.235.600 Impfdosen von Moderna und 473.400 Dosen von Johnson & Johnson.

Zuletzt konnten auch Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson starten. Der Hersteller begann am 12. April 2021 mit der Lieferung an die EU-Staaten, bestätigte die EU-Kommission in Brüssel. Sie erwartet bis Ende Juni bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen.

Die Besonderheit: Das Vakzin muss nur einmal gespritzt werden, statt wie die übrigen drei zugelassenen Corona-Impfstoffe zweimal. Deshalb setzen Deutschland und andere Staaten große Hoffnungen darauf, dass die Impfkampagne damit beschleunigt wird.

In welchem Land ist die Impfquote weltweit am höchsten?

Die höchste Impfquote hat laut Our World in Data Israel. Die Impfquote liegt dort aktuell bei 62,8 Prozent. Es handelt sich hier um Menschen mit der Erstimpfung. 58,9 Prozent der Menschen in Israel haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten und gelten als vollständig geimpft.

Als zweitschnellstes Land gilt die Mongolei mit einer aktuellen Corona-Impfquote von 57,3 Prozent. (Stand: 18. Mai 2021)

Deutschland rangiert in diesem internationalen Vergleich hinsichtlich des Anteils der Erstimpfungen auf Rang 9 mit einer Impfquote von aktuell 37,5 Prozent. Zieht man die Impfquote der vollständig geimpften Menschen heran, liegt Deutschland mit einer Quote von 11,5 Prozent im internationalen Vergleich auf Rang 11.

Warum impft Deutschland bisher so langsam?

Deutschland hängt im weltweiten Vergleich der Impfquoten zurück. Die Bundesregierung will das Tempo bei Corona-Impfungen erhöhen. Die bisherigen Probleme haben unterschiedliche Gründe. Dazu gehören unter anderem: