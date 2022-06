Industrie-Vertretung Partner für Transformation: Neues Führungs-Duo für den Industrie-Verband

Berlin Als Siegfried Russwurm im Januar 2021 das Amt des Präsidenten antrat, schien die Welt gerade wieder einigermaßen in Ordnung. Nach sorgenvollen Monaten für die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ließen die beginnenden Impfungen gegen Corona Hoffnung keimen.

Doch seit dem 24. Februar ist alles anders. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Krieg in Europa neue Realität, verbunden mit einer Energiekrise, hohen Inflationsraten und sich dramatisch verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten.

Der BDI-Präsident lässt sich davon nicht abschrecken. Am Montag schlugen Präsidium und Vorstand des BDI Russwurm einstimmig zur Wiederwahl vor. Er soll auf der Mitgliederversammlung am 28. November für weitere zwei Jahre gewählt werden.

Am Dienstag hat Russwurm Gelegenheit, der politischen Führungselite des Landes seine Botschaften zu vermitteln: Beim Tag der Industrie treten Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, Volker Wissing und Friedrich Merz als Redner auf.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Der Tag der Industrie ist das jährliche Hochamt des BDI – und immer auch ein Tag der Abrechnung. BDI-Präsidenten nutzen die Gelegenheit, der Berliner Politik die Leviten zu lesen.

Grundverständnis für die Entscheidungsträger in Brüssel und Berlin

Siegfried Russwurm allerdings blieb bislang meist konziliant – zumindest im Ton. Es ist zwar nicht so, als würde der 1963 geborene Oberfranke deutliche Worte scheuen. Aber gerade in diesen Zeiten, die für Politik und Wirtschaft gleichermaßen herausfordernd sind, schwingt bei Russwurm immer auch ein gewisses Grundverständnis für die Entscheidungsträger in Brüssel und Berlin mit.

Erst am Wochenende stimmte Russwurm den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu, möglichst viele Gaskraftwerke schnell vom Netz zu nehmen. „Jede Kilowattstunde zählt“, erläuterte Russwurm. Zugleich müssten Politik und Verwaltung beim Ausbau erneuerbarer Energien den Turbo einschalten.

>> Lesen Sie hier: Industrie unterstützt Pläne Habecks für weniger Gasverbrauch

Russwurm hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder zur Energie- und Klimapolitik geäußert. Der promovierte Ingenieur weiß aus eigener Anschauung, dass Energiewende und angestrebte Klimaneutralität der Industrie viel abverlangen.

Russwurm war von 2008 bis 2017 als Chief Technology Officer im Vorstand der Siemens AG für die Industriethemen verantwortlich. Heute ist er Aufsichtsratschef bei der Voith Group und bei Thyssen-Krupp.

Die Stahlsparte des Essener Konzerns steht gerade vor einer ihrer größten Herausforderungen: Das Unternehmen stellt die Weichen für die klimaneutrale Stahlproduktion und muss Milliarden investieren.

BDI passt sich neuen Realitäten an

Vor dieser Jahrhundertherausforderung stehen große Teile der Industrie. Nicht zuletzt an Russwurm wird es liegen, ob diese Transformation gelingen kann. Ohne staatliche Hilfe wird es nicht gehen. So ist auch der BDI im Wandel, die altehrwürdige Interessenvertretung passt sich den neuen Realitäten an.

Und Russwurm ist Kopf dieses Prozesses. Das kommt auch in der Bundesregierung an. Waren zwischen den Grünen und den Industrievertretern vor einigen Jahren noch tiefe Gräben zu erkennen, ist es ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Habeck, der in seinen Argumentationen immer wieder auf die Überlegungen des BDI rekurriert. Etwa bei der Frage nach den milliardenschweren, staatlichen Investitionshilfen arbeiten Habeck und Russwurm eng zusammen.

Tanja Gönner: Zusammen mit dem Präsidenten Siegfried Russwurm führt sie als erste Frau in dieser Position den Bundesverband der Deutschen Industrie. (Foto: BDI) Neue Hauptgeschäftsführerin

Und so kommt es, dass die Kritik am BDI aus den grünen Reihen inzwischen ganz anders klingt. „Ich würde mir wünschen, dass Siegfried Russwurm in den kommenden zwei Jahren seiner Amtszeit die Chancen der ökologischen Transformation noch stärker in den Vordergrund stellt“, sagt der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek.

Es wird nicht mehr um das Ziel, sondern um den Weg dorthin gestritten.

Helfen soll Russwurm dabei in Zukunft Tanja Gönner. Präsidium und Vorstand des BDI beriefen Gönner zur neuen Hauptgeschäftsführerin. Sie tritt im Laufe des zweiten Halbjahrs die Nachfolge von Joachim Lang an, der das Amt zum 31. Mai niedergelegt hatte.

Mit der CDU-Politikerin Gönner, einst Ministerin in der Landesregierung von Baden-Württemberg und seit 2012 Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), führt erstmals eine Frau die Geschäfte des BDI.

Mehr: Schwarzgrüne Modernisiererin: Diese Frau führt künftig den Industrieverband BDI