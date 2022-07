Industrie Wie die Wirtschaft die heimische Rohstoffförderung stärken will

Berlin Eine Stärkung der heimischen Rohstoffförderung könnte die Abhängigkeit Deutschlands von Importen nach Überzeugung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) deutlich reduzieren. Neben dem Import und dem Recycling von Rohstoffen „tragen die heimischen Rohstoffe maßgeblich zum Erreichen der politischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsziele bei“, heißt es in einem noch unveröffentlichten Positionspapier des Verbandes zur Rohstoffpolitik.

Dabei sei jede Tonne heimischer Abbau ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, „da kaum ein anderes Land der Erde mit vergleichbaren Standards und Rahmenbedingungen produziert“.

Entgegen landläufiger Einschätzung ist Deutschland nicht in jeder Hinsicht rohstoffarm. So ist Deutschland etwa nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) bei allen Baurohstoffen – Ton, Sand, Kies, Splitt, Gips sowie Kalk- und Mergelstein für die Zementherstellung – ein bedeutender Produzent, von Importen unabhängig und verfügt über weitreichende Vorräte.

Auch einige Industrieminerale, etwa Stein- und Kalisalz, Kaolin, Feld-, Fluss- und Schwerspat, Graphit sowie alle Quarzrohstoffe, kommen in Deutschland vor, werden abgebaut und reichen teils zur Deckung des eigenen Bedarfs. Der BDI rundet die Liste in seinem Positionspapier mit einem Hinweis auf heimisches Erdgas, das „noch für viele Jahre als bezahlbarer Energieträger relevant für die sichere Energieversorgung in Deutschland“ sei, und auf heimische Braunkohle ab.

Gerade beim Thema Erdgas hat sich in den vergangenen Wochen angesichts der angespannten Lage auf dem Erdgasmarkt eine Debatte über eine Ausweitung der Förderung entwickelt. Mittlerweile wird auch darüber debattiert, die umstrittene Fracking-Methode zur Gasgewinnung einzusetzen.

In der Praxis stehen der Rohstoffgewinnung nach Beobachtung des BDI erhebliche Hürden im Weg. Der BDI fordert angesichts des sich abzeichnenden weltweiten Anstiegs der Rohstoffnachfrage, umgehend geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um Versorgungsengpässen und massiven Preissteigerungen so weit wie möglich entgegenwirken zu können.

Politik soll auch für gesellschaftliche Akzeptanz sorgen

Zu den Handlungsempfehlungen gehört, die Akzeptanz von heimischer Rohstoffgewinnung durch politische Unterstützung zu stärken. Die heimische Rohstoffgewinnung stehe mehr denn je unter dem Vorbehalt gesellschaftlicher Zustimmung. Die Politik müsse die gesellschaftliche Akzeptanz durch Aufklärung und Bildungsmaßnahmen fördern. „Ähnlich wie bei der Windkraft sollten Anreize für die Kommunen zur positiven Begleitung der Rohstoffgewinnung geschaffen werden“, heißt es in der Empfehlung des BDI.

Zusätzlich müsse die Planung beschleunigt werden: Die regulatorischen Hürden, der hohe bürokratische Aufwand und die Jahre dauernden Planungsverfahren bedeuteten für deutsche Unternehmen einen signifikanten Wettbewerbsnachteil. Die im Zusammenhang mit der Energiewende angestrebten Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung sollten daher „zwingend uneingeschränkt auch für die heimische Rohstoffindustrie Anwendung finden“. Die für die Rohstoffgewinnung benötigten Flächen müssten langfristig und unabhängig vom aktuellen Bedarf gesichert werden; sie dürften nicht anderweitig verplant oder genutzt werden.

