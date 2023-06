 Industriepolitik: Sicherheit um jeden Preis? Wo sich eigene Werke in Europa rechnen – und wo nicht

Die EU will mit Milliardensubventionen die Produktion von mehreren Schlüsseltechnologien nach Europa holen. Führende Ökonomen halten die Unabhängigkeit für zu teuer erkauft.

Der Verkauf der Viessmann-Sparte hat für Panik gesorgt, die EU-Kommission hat Wärmepumpen als „strategisch wichtig“ deklariert. Zurecht? (Foto: dpa) Wärmepumpen-Produktion

Berlin Lange war Industriepolitik in Deutschland verpönt, doch in der geopolitischen Zeitenwende erlebt sie eine Renaissance. Schon ein Blick auf die Rednerliste des Tags der deutschen Industrie zeigt, dass der Staat eine neue Rolle beansprucht. An diesem Montag sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) und am Dienstag Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Die Marschroute der Regierung ist klar: Industriepolitik soll Unabhängigkeit schaffen, allen voran bei Zukunftstechnologien wie Solarenergie oder Batterien. Unterstützung kommt von der EU-Kommission. Die Europäer fürchten, bei der Energiewende von chinesischen Firmen abhängig zu sein. Zugleich wächst die Sorge, dass die US-Regierung europäische Firmen mit großzügigen Fördermitteln in die USA lockt. Europas Antwort: Einstieg in den Subventionswettlauf.

Die EU-Kommission hat eine Liste mit mehreren „strategisch wichtigen“ Zukunftstechnologien erstellt, darunter entscheidende Komponenten für die Energiewende wie Wärmepumpen, Photovoltaik, Batterien und Elektrolyseure. Für diese Technologien sollen schnellere Genehmigungen, vor allem aber mehr Subventionen möglich gemacht werden. 40 Prozent des europäischen Bedarfs sollen in europäischen Werken produziert werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen