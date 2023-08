Industriestrompreis 400 Mittelständler pochen ebenfalls auf niedrigeren Strompreis

Der von Bundeswirtschaftsminister Habeck geforderte Industriestrompreis hilft vielen Unternehmen des industriellen Mittelstands nicht. Sie fordern daher eine eigene Lösung.

Viele Mittelständler brauchen für die Umstellung ihrer Prozesse Elektrizität und damit einen günstigen Strompreis. (Foto: IMAGO/Manngold) Stromleitungen bei Köln

Berlin Der industrielle Mittelstand appelliert an die Bundesregierung, nicht nur großen Industrieunternehmen mit einem gedeckelten Strompreis zur Seite zu springen. In einem Brief an das Bundeskanzleramt, die Ressorts Finanzen und Wirtschaft sowie den Wirtschaftsausschuss des Bundestags fordern 400 Unternehmen, die Bundesregierung müsse dem energieintensiven Mittelstand eine Transformationsperspektive geben.

Auch energieintensive Unternehmen des Mittelstands benötigten einen gedeckelten Strompreis, der ihnen helfe, den Prozess der Dekarbonisierung zu bewältigen. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor. Initiiert haben ihn der Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) und der Industrieverband Feuerverzinken.

Die Unternehmen greifen damit eine Hauptforderung vieler mittelständisch geprägter Branchen auf. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) präsentierte Anfang Mai das Konzept für einen Industriestrompreis, über das die Koalition bis heute streitet.