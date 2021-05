Inflation bei 2,5 Prozent Die Inflationsrate in Deutschland von 2005 bis 2021

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai so hoch wie zuletzt 2011. Verbraucher zahlen vor allem mehr für Energie. Für die Wirtschaft ist das ein gutes Zeichen.

Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren gestiegen. Vor allem von höheren Energiepreisen sorgen für gestiegene Preise. Nach vorläufigen Berechnungen liegt die Inflation derzeit bei 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Es war den Angaben zufolge der höchste Stand seit September 2011 mit damals ebenfalls 2,5 Prozent. Seit dem Auslaufen der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung Ende vergangenen Jahres sind die Verbraucherpreise damit den fünften Monat in Folge gestiegen.

Besonders tief in die Tasche greifen mussten Verbraucher im Mai 2021 für Energie, die sich binnen eines Jahres deutlich um zehn Prozent verteuerte.

Zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 waren die Rohölpreise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt zeitweise eingebrochen. Seitdem haben sie sich wieder erholt.

Zudem lässt die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2), das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, die Preise fürs Heizen und Tanken klettern.

Nahrungsmittel verteuerten sich im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent, Dienstleistungen um 2,2 Prozent. Im April lagen die Verbraucherpreise nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bei 2,0 Prozent.

Januar 2021 lag die Inflationsrate noch bei 1,0 Prozent

Seit Jahresbeginn ist die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft stetig gestiegen. Im Januar lag die Teuerungsrate bei 1,0 Prozent, im Februar waren es 1,3 Prozent und für März 2021 hatten die Statistiker 1,7 Prozent errechnet.

Vor allem zwei Faktoren treiben die Teuerung: Die in der Corona-Krise für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer ist seit Januar wieder auf ihrem alten Niveau. Zudem ist seit Anfang 2021 eine Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Das lässt die Preise fürs Heizen und Tanken nach oben klettern.

Zuletzt sank die Inflationsrate wegen des Wirtschaftseinbruchs durch die Coronapandemie im September 2020 auf 0,2 Prozent. Schon während der Finanzkrise 2009 brach sie auf 0,3 Prozent ein. Sonst lag die Inflationsrate in Deutschland seit 2005 ziemlich konstant zwischen 1,1 und 1,8 Prozent.

Doch was bedeutet eigentlich Inflation?

Wörtlich heißt es die „Aufblähung“ der Preise und bedeutet, dass Verbraucher für gleiches Geld weniger Waren kaufen können. Im Alltag zeigt sich das, indem wir etwa feststellen, dass die Bahntickets teurer sind, der Benzinpreis steigt oder eben die Brötchen nicht mehr 20 Pfennig kosten. Sinken hingegen die Preise anhaltend, wird von einer Deflation gesprochen.

Für Verbraucher bedeutet die aktuelle Inflation: Sie müssen für Nahrungsmittel und Energie mehr zahlen als noch im Januar. Für Ökonomen ist das ein gutes Zeichen, da es ein Hinweis dafür ist, dass sich die Wirtschaft von der Krise erholt.

Die Europäische Zentralbank gibt als Ziel eine Inflationsrate von rund zwei Prozent aus, was nun erreicht wurde. Langsam steigende Preise sollen Verbraucher und Unternehmer ermutigen, jetzt Geld auszugeben statt Investitionen aufzuschieben. Das treibt den Wirtschaftswachstum.

Nach Einschätzung von Volkswirten wird die Inflation sowohl in Deutschland als auch im Euroraum im laufenden Jahr weiter anziehen. „In den kommenden Monaten dürften die Energiepreise zwar kaum noch zulegen“, erklärt Commerzbank-Ökonom Marco Wagner. „Da sie jedoch vergangenen Jahr gefallen waren, wird bei ihnen der Vorjahresvergleich in den kommenden Monaten deutlich steigen und die Teuerungsrate nach oben treiben.“ Er rechnet damit, dass die Inflation in Deutschland infolge beider Effekte in der zweiten Jahreshälfte 2021 zeitweise auf drei Prozent steigen wird. Das meint auch Jens Weidmann. Lesen Sie dazu: Bundesbank-Präsident erwartet kurzfristig Inflation von über drei Prozent in Deutschland

Ein Überblick der Inflationsrate in Deutschland seit 2005:

Inflationsrate Deutschland in Prozent Jahr 2,5 (Stand Mai) 2021 0,5 2020 1,4 2019 1,8 2018 1,5 2017 0,5 2016 0,5 2015 1,0 2014 1,4 2013 2,0 2012 2,1 2011 1,1 2010 0,3 2009 2,6 2008 2,3 2007 1,6 2006 1,5 2005

Quelle: Statista/ Statistisches Bundesamt

Wie wird die Inflationsrate berechnet?

Die Inflationsrate ergibt sich aus dem Preis eines durch das Statistische Bundesamt definierten Produktwarenkorbs. Darin werden Dinge aufs Jahr berechnet, die wir für das tägliche Leben brauchen wie Lebensmittel, Bekleidung, Miete, Strom, Telekommunikation, Freizeitausgaben und Rohstoffe wie etwa Benzin und Heizöl sowie staatliche Gebühren und Steuern. Die Rate wird jeden Monat vom statistischen Bundesamt ermittelt.

Es ist möglich sich seine eigene Inflationsrate zu berechnen. Denn wer beispielsweise kein Auto fährt, müsste den Wert für Benzin eigentlich abziehen. Möglich ist das im persönlichen Inflationsrechner des Bundesamts für Statistik.

